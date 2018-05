Seehofer: Kein Geld mehr für ausreisepflichtige Flüchtlinge

Das ist doch eigentlich logisch völlig folgerichtig: Wer kein Recht hat, sich in Deutschland aufzuhalten, kann nicht von uns (Steuerzahlern) finanziert werden. Die Sachleistungen sollten jene in Rechnung gestellt werden, die die Abschiebung verhindern.

Ich hoffe inständig dass in dem Gesetzentwurf auch was hinsichtlich der Durchsetzung der Ausreise steht für den Fall dass alle Sanktionen nichts bringen. Es soll ja alternative Einnahmequellen geben neben Taschengeld etc.

Ergebnisse bitte und keine Hohlphrasen, als Masterplan.

In Bayern wird gewählt, die absolute Mehrheit ist futsch und dies ist noch nicht das Ende.

BaWü hat das Fass zum Überlaufen gebracht.

Die Demokratie muss verteidigt werden, mit allem was die Notwehr erlaubt.

Und Bayern, Deutschland muss wieder uns gehören.

Primär müssten Merkel ihren Rücktritt verkünden, als Signal an die wartende Welt.

In der Verweigerungshaltung ihres Amtes befindet sie sich ja schon seit Wochen.

Aber auch international will keiner mehr an ihre Seite.

Sie schadet mehr wie sie nutzt.

Trump war ja das Paradebeispiel und Merkon mauserte sich wieder zum Marcrönchen.