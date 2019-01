Überraschende Aussage: Horst Seehofer spricht über seinen größten politischen Fehler 

Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnen die 80er Jahre den Zeitraum von 1980-89. Und damit liegt Horsti knapp drin mit 1989 ;oP

(wenn auch einige sagen, die Jahrzehnte wären wie die Jahrhunderte zu zählen= 19.Jahrhundert von 1800-1899)

Wenn man BTX mit einschließt sozusagen als Vorläufer des www in Deutschland, sogar ab 1983.

Damit zeigt Horsti, dass das Internet für ihn weniger Neuland ist als für AM. Und manchem Kritiker an dieser vermeintlich falschen Aussage, für den das Internet offensichtlich erst ab der Ermöglichung von Pr0n-Videos existiert. ;o)

Schreibt ein ITler mit BTX ab 1984 (c64, amiga)