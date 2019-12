Verfehlende Verfassungstreue: Seehofer jagt Rechtsextreme in Bundeswehr und Bundespolizei

Mich beschleicht die Frage, wer denn die Staatsfeinde überhaupt sind, und woran sie erkannt werden! Die Ursachen der aufkeimenden Unzufriedenheit hat viele Gesichter. Nicht alles ist Rechts, was Rechts zu sein hat, weil Andersdenkende es so wollen.. Wer die Vernunft für sich in Anspruch nehmen möchte ist automatisch verdächtig, ein Rechter zu sein? Deutschland soll in eine rechte und eine linke Seite gespalten werden. Die Guten sind die Linken. Das ist ja wohl Ansichtssache. Es erinnert mich an eine Zeit, die in Deutschland keinen Platz mehr haben darf. das gilt genauso für die Linken.