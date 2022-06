Nach der Impfdebatte: Aiwanger hat Corona – und muss bei TV-Talk passen

Von: Florian Naumann

Hubert Aiwanger (Freie Wähler), bayerischer Wirtschaftsminister. © Tobias Hase/dpa/Archivbild

Monatelang hatte Hubert Aiwanger bei der Corona-Impfung gezögert. Nun könnte sie von Nutzen sein: Der Wirtschaftsminister hat sich mit dem Virus infiziert.

München - 2021 hatte ein Impfdebatte um Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger wochenlang immer wieder den Freistaat beschäftigt. Nun ist der Freie-Wähler-Chef und Wirtschaftsminister an Corona erkrankt. Das teilte sein Ressort am Mittwoch (29. Juni) mit.

Das Haus gab zugleich Entwarnung: Aiwanger sei nicht ernsthaft erkrankt und habe nur milde Symptome. Noch am Dienstag hatte der Niederbayer an der Kabinettsitzung teilgenommen. Beschlossen hatte die Runde unter anderem ein Ende der FFP2-Maskenpflicht in Bayerns öffentlichem Nahverkehr – wohl auch auf Initiative des Wirtschaftsministers. „Natürlich bieten FFP2-Masken eine größere Sicherheit“, ließ er sich von der Bild zitieren. „Aber wir können leichteres Atmen jetzt in Zügen zulassen.“

Aiwanger an Corona erkrankt: Söders Vize muss bei „Maischberger“ passen

Ein anderer Termin fällt für Aiwanger nun flach: Er sollte eigentlich am Mittwochabend im ARD-Talk „Maischberger“ zu sehen sein. Auf dem Programm gestanden wäre ein Talk über die Energieversorgung in Deutschland, unter anderem mit der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang.

Aiwanger ist der vorerst letzte in einer langen Reihe von Ministern, der sich angesteckt hat. Auch in Oberbayern ist aktuell eine Corona-Sommerwelle zu spüren. Der Wirtschaftsminister hatte sich auch als mutmaßlich letztes Kabinettsmitglied erst im Herbst vergangenen Jahres gegen Covid impfen lassen. Im April hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Reise nach Saudi-Arabien wegen einer Corona-Infektion absagen müssen. (dpa/fn)