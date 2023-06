Aiwanger irritiert mit Fleisch-Tweet: „Wollt ihr uns aushungern wie nach dem Krieg?“

Von: Lukas Rogalla

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ruft auf Twitter zum Fleischkonsum auf und wehrt sich gegen vermeintliche Verbotspolitik.

München – Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) plant, ihre Empfehlung für den täglichen Fleischkonsum deutlich zu reduzieren. Das geht aus Berichten der Lebensmittelzeitung und von Bild hervor. Diese Empfehlungen sollen offenbar in die neue Ernährungsstrategie der Bundesregierung einfließen. Verbote oder Ähnliches sind nicht vorgesehen. Allerdings würde die DGE bei der Vergabe bestimmter Zertifikate an Kantinen für gesunde Ernährung strenger vorgehen. Der Fleischkonsum in der Bevölkerung sei „aus gesundheitlichen und nachhaltigen Gründen insgesamt zu hoch“. Die DGE empfiehlt eine „pflanzenbetonte Ernährung mit einem geringen Fleischverzehr“, um das Risiko für die häufigsten Todesursachen zu senken.

Hubert Aiwanger, Vorsitzender der Freien Wähler und Wirtschaftsminister Bayerns, hält nichts von den Plänen der DGE und erhebt schwere Vorwürfe. „Esst Fleisch!“, fordert er auf Twitter als Reaktion. „Die ‚Deutsche Gesellschaft für Ernährung‘ sollte in ‚Deutsche Gesellschaft für Mangelernährung‘ umbenannt werden, wenn sie ernsthaft empfiehlt, nur noch 10 Gramm Fleisch pro Tag zu essen. Wollt ihr uns aushungern wie nach dem Krieg?“

Aiwanger (Freie Wähler) plädiert für Fleischkonsum

Für Aiwanger sei Fleisch nicht nur ein wichtiges Nahrungsmittel, sondern identitätsstiftend und auch für die Wirtschaft in Bayern unerlässlich. Zuvor hatte er sich auf Twitter wie folgt geäußert: „Esst Fleisch, Butter und trinkt Milch und sorgt dafür, dass die heimische Landwirtschaft mit Tierhaltung Zukunft hat! Almwiesen werden nicht von Grünen und Wölfen gepflegt und erhalten, sondern von Kühen und Bergbauern! Gesunder Menschenverstand statt Mangelernährung!“ Bereits am Vortag kamen Aiwanger ähnliche Gedanken in den Kopf: „Esst Fleisch, baut Häuser, gründet Familien, erhaltet die Heimat!“, heißt es auf seinem Twitter-Account.

Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bekennt sich zum Fleischkonsum. (Archivfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Fleisch wird zum Politikum

Das Thema Fleisch wird bei konservativen Parteien offenbar großgeschrieben. Neben den Freien Wählern klagen unter anderem auch die Unions-Parteien CDU und CSU über angebliche „grüne Bevormundung“ und Verbote.

Im Mai hatte der Fall Silke Gorißen (CDU) bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen war in der Mensa der Universität Bonn zu Besuch gewesen, wo gerade ein sogenannter Veggie-Monat lief. „Wer sich gesund und nachhaltig ernährt, hilft auch beim Klimaschutz. Dabei sollte jeder Mensch selbst entscheiden, inwieweit er sich ausschließlich fleischlos ernährt“, teilte sie via Twitter mit. In ihrer eigenen Partei wurde schnell Kritik laut. Gorißen sah sich laut Welt so sehr von Kolleginnen und Kollegen unter Druck gesetzt, dass sie ein Bekenntnis zum Fleischessen abgeben musste.

Bei den Wählerinnen und Wählern in Bayern kommen Aiwanger, Söder und Co. mit ihrer Liebe für Fleisch offenbar gut an. Etwa vier Monate vor der Landtagswahl in Bayern erreichen CSU und Freie Wähler in Umfragen zusammen mehr als 50 Prozent der Stimmen. Aiwanger hofft auf eine Fortsetzung der Koalition zwischen CSU und Freien Wählern. (lrg)