Hundert Vermisste nach Untergang von Flüchtlingsboot vor Libyen

Selbstverständlich für Menschen: verunglückte Bergsteiger werden gerettet - ohne erst lange zu fragen, wie sie in Gefahr geraten sind.

Aber die Retter bleiben an der Kette. Und wenige hier schämen sich dafür.

Merkwuerdig, jedes Mal, wenn es gegen die NGO Schlepper geht, sollen Hunderte ertrunken sein. Wer ueberprueft diese Angaben oder kann jeder Behauptungen aufstellen, die seiner Sache dienlich sind?

Sogar wenn es stimmen sollte, es wird sich nicht verhindern lassen, dass Menschen in Seelenverkaeufer steigen und dabei umkommen. Auch Bergsteigern hat niemand aufgegeben, in Felswaende zu steigen und dabei zu sterben. Wer sich in Gefahr begibt....