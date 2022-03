ICE-Messerangriff doch aufgrund islamistisch-extremistischen Motiven

Teilen

Vorderansicht eines fahrenden ICEs © Gottfried Czepluch / IMAGO

Fast ein halbes Jahr ist die Messerattacke in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg her und die Ermittler gehen inzwischen von einer Tat aus islamistisch-extremistischen Motiven aus.

Regensburg/Karlsruhe - Daher habe der Generalbundesanwalt in Karlsruhe den Fall übernommen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in München mit und bestätigte einen Bericht der «Süddeutschen Zeitung» mit Hauptsitz in München (Montag). Die Ermittler gehen seit geraumer Zeit davon aus, dass der Mann bei der Messerattacke im vergangenen November schuldfähig war. Der damals 27-Jährige hatte vier Männer im Alter zwischen 26 und 60 Jahren angegriffen und verletzt.

Der Syrer sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler hatten nach der Tat bei ihm etwa Propagandavideos der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) entdeckt. Unklar war bisher, ob eine extremistische Motivation bei der Attacke eine Rolle gespielt haben könnte. Dem Mann werden unter anderem versuchter Mord in zwei Fällen, versuchter Totschlag sowie vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen.

Kurz nach dem Angriff war ein Gutachter zunächst noch davon ausgegangen, dass der Verdächtige zur Tatzeit schuldunfähig gewesen sein könnte. Er war daraufhin in einem Bezirksklinikum untergebracht worden. (dpa)