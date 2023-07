Nach Girkin-Verhaftung: Putin auf Rache-Feldzug gegen Donbass-Zündler – Nächste Ermittlung läuft

Von: Franziska Schwarz

Igor Girkin ist russischer Ultranationalist – und trotzdem gegen Putin und dessen Militärs. Jetzt sitzt er in Haft. Seine Unterstützer geraten ebenfalls ins Visier.

Moskau – Der russische Militärblogger Igor Girkin ist nun also offenbar in russischer Haft. Der 52-Jährige hatte am 18. Juli auf Telegram geschrieben, dass in Russland seit 23 Jahren ein „Versager“ an der Macht sei. Den Namen des russischen Präsidenten Wladimir Putin nannte er dabei nicht.

Der Ultranationalist Girkin sitzt wegen Extremismus-Vorwürfen in Moskau ein. Er gilt zwar als strammer Kriegsbefürworter, kritisierte aber im Ukraine-Krieg zunehmend scharf die Militärführung Russlands und warf Putin Versagen vor. Jetzt ermitteln russische Strafverfolgungsbehörden auch gegen den Girkin-Verbündeten Pawel Gubarew wegen „Extremismus“. Das will die russische Zeitung Kommersant erfahren haben.

Ex-Donbass Führer Girkin und Gubarew nun im Visier von Putins Justiz

Gubarew wurde demnach am 21. Juli vor einem Gerichtsgebäude in Moskau festgenommen, vor dem er alleine gegen die Verhaftung Girkins protestierte. Nach einem Gespräch mit der Polizei und der Mitteilung, dass Proteste nicht erlaubt seien, wurde er freigelassen.

Gubarew ist ehemaliger „Volksgouverneur“ – also Besatzer – der selbsternannten russischen „Volksrepublik Donezk“ im Donbass. Den gleichen „Job“ hatte Girkin einst auch. Er war einer der militärischen Führer des separatistischen Gebiets in der Ukraine.

FSB hielt Girkin schon vor Ukraine-Krieg für „unkontrollierbar“

Igor Girkin (Pseudonym: Igor Strelkow) ist außerdem ein verurteilter Kriegsverbrecher, ehemaliger FSB-Offizier und bis heute ein Pro-Kriegs- und Anti-Putin-Blogger. Er war in den Abschuss des Malaysia-Airlines-Flugs 17 (MH17) über der Ukraine im Jahr 2014 verwickelt.

Das russische Portal Meduza beruft sich zur Einordnung von Girkins Aufgabe als Donezk-Gouverneur auf zwei nicht namentlich genannte Quellen aus dem Umfeld der Putin-Regierung. Demnach war Strelkow gezwungen, den Donbass zu verlassen, weil er unter anderem eine „Fehde“ mit dem Präsidentenberater Wladislaw Surkow hatte.

Girkin wurde von FSB-Agenten, die ihn für „unkontrollierbar“ hielten, „aus dem Donbas vertrieben“. Unkontrollierbar wegen des Abschusses der MH17.

Igor Girkin gilt zwar als Befürworter des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, er kritisierte aber auch die Kriegsführung Russlands. © Alexander Zemlianichenko/POOL AP/dpa

Vor Russland-Wahlen wird die Opposition massiv unterdrückt

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine entwickelte Girkin sich zu einem scharfen Kritiker der russischen Militärführung – ähnlich wie Jewgeni Prigoschin, dessen Rebellion kürzlich scheiterte. Schon zuvor hatte Girkin Prigoschin an den Pranger gestellt. Er erklärte Ende Mai: „Wenn Prigoschin Chef der Wagner-Gruppe bleibt, wird die Meuterei schnell und radikal ausbrechen.“

Girkins Inhaftierung dürfte nach britischer Einschätzung für Wut unter anderen Militär-Bloggern sowie auch in Teilen des russischen Militärs sorgen. Der frühere Geheimdienstoffizier werde in diesen Sphären weitgehend als scharfsinniger Militäranalyst und Patriot betrachtet, hieß es im Geheimdienst-Update aus London vom 22. Juli.

In Russland soll im kommenden Jahr eine Präsidentschaftswahl abgehalten werden. Alle wichtigen Oppositionsvertreter sind entweder im Gefängnis oder im Exil. Der Putin-Kritiker Michail Chodorkowski sagte im Interview mit IPPEN.MEDIA, Prigoschin sei eine wichtige politische Macht in Russland. „Das ist allerdings keine monolithische Einheit.“ Der Machtkampf dort laufe auch mit Girkin. (frs mit dpa)