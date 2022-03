Immer weniger junge Menschen nehmen Übergangs-Bildungsprogramme in Anspruch

Teilen

Erneut gesunken ist die Zahl der Teilnehmer an Bildungsprogrammen zwischen Schule und Lehre. © Bernd Weißbrod/dpa

Bildungsprogramme im Übergangsbereich zwischen Schule und Lehre werden immer weniger von jungen Menschen in Anspruch genommen.

Wiesbaden - Immer weniger junge Menschen nutzen Bildungsprogramme im Übergangsbereich zwischen Schule und Lehre. Die Zahl der Teilnehmer solcher Programme ist 2021 erneut um 2,8 Prozent gesunken, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch in Wiesbaden berichtete. Ziel ist der Erwerb beruflicher Grundkenntnisse oder das Nachholen eines Haupt- oder Realschulabschlusses. Die Teilnehmer wollen damit die Chancen auf einen Ausbildungsplatz verbessern.

2021 haben in Deutschland nur noch 228 000 junge Menschen ein solches Bildungsprogramm begonnen. «Damit setzte sich der rückläufige Trend fort», wie die Statistiker aus Wiesbaden mitteilten. Im Jahr 2005 hatte die Anfängerzahl im Übergangsbereich noch rund 418 000 betragen, seither ist diese Zahl fast kontinuierlich gesunken. Einzige Ausnahme war das Jahr 2016. (dpa)