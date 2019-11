Schwere Vorwürfe gegen Trump - Impeachment wird wahrscheinlicher 

Eine Person ist bei den Impeachment-Ermittlungen ins Zentrum des Interesses gerückt: Gordon Sondland. Der US-Botschafter bei der EU bringt Donald Trump in arge Bedrängnis.

Update, 17.20 Uhr: Gordon Sondland scheint Trump in der Tat in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen. Spätestens wenn auf Fox News davon spricht, dass ein Impeachment wahrscheinlich wird, wird es allmählich düster für den US-Präsidenten. Ken Starr, der als unabhängiger Ermittler den Clinton-Whitewater-Skandal untersuchte, sprach nicht um den heißen Brei herum: „Trump wird angeklagt, das war eine Bombe“. Und Moderator Chris Wallace sagte, dass Sondand Pence, Pompeo und all die anderen quasi mit dem Bus überfahren habe. „Das ist schlecht für den Präsidenten.“

Watching Fox News coverage of impeachment hearing. Ken Starr: Trump will be impeached; this was a bombshell. Chris Wallace: Sondland "took out the bus and ran over" Pence, Pompeo, et al. This is bad for the president. — Anthony Zurcher (@awzurcher) November 20, 2019

Update, 16:40 Uhr: Gordon Sondland hat das mittlerweile berühmte Telefonat zwischen ihm und Donald Trump beschrieben. Er habe sich währenddessen in einem Restaurant aufgehalten, als er einen Anruf des Präsidenten erhalten habe. Sondland gab an, er habe dem Präsidenten gesagt, Selenskyi würde alles tun, was Trump von ihm wollen würde.

Zu den anderen Personen, die sich mit Sondland in dem Restaurant befanden, soll er im Anschluss an das Telefonat über Trump gesagt haben: „Er schert sich nicht um die Ukraine, ihn kümmert nur große Dinge, die ihm nutzen.“

Impeachment-Anhörungen: Gordon Sondland bestätigt Quid pro Quo

Update, 16.15 Uhr: Sondland hat seine Eröffnungsrede beendet, nun beginnt die Fragerunde. Wie problematisch ist Sondlands Aussage für Trump? Das ist schwer zu sagen, doch klar ist, dass Trumps Behauptungen, es habe kein Quid pro quo gegeben, keine Gegenleistung, keine Bedingungen für ein Treffen im Weißen Haus, keine Bedingungen für die US-Militärhilfe, nur den Wunsch, die Korruption in der Ukraine zu bekämpfen. Alles sei nur eine „Hexenjagd“.

Sondland dagegen sagte genau das Gegenteil aus. Es habe eine Gegenleistung gegeben, die über Rudy Giuliani von Trump angeordnet worden sei.

Update, 15.50 Uhr:Sondland beteuert, er selbst sei „rigoros“ gegen jegliche Aussetzung von Hilfen an die Ukraine gewesen, da das Land die Gelder gebraucht habe, „um gegen die russische Aggression zu kämpfen“. In seinem Umgang mit der Ukraine habe er „die Anweisungen des Präsident befolgt“.

Impeachment-Anhörungen: Rudy Giuliani soll federführend gewesen sein

Sondland bestätigt auch, dass ein von Selenskyj gewünschter Besuch im Weißen Haus von der öffentlichen Ankündigung der Ermittlungen abhängig gemacht worden sei. Der Botschafter erklärt, dass Trump ihn und andere Diplomaten gezwungen habe, in der Ukraine-Politik mit Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani zusammenzuarbeiten. Giuliani war bei dem Drängen auf die ukrainischen Ermittlungen gegen die Bidens federführend. „Wir haben mit Giuliani zusammengearbeitet, weil der Präsident uns dazu angewiesen hat.“ Giuliani war bei dem Drängen auf die ukrainischen Ermittlungen gegen die Bidens federführend.

+ Gordon Sondland erscheint vor dem Ausschuss des US-Kongresses. © Win Mcnamee / AFP

Im Juli und August 2019 sei bekannt geworden, dass das Weiße Haus die Auszahlung von bereits beschlossener Militärhilfe an die Ukraine vorerst gestoppt habe. Er sei dagegen gewesen, weil Kiew sehr auf die Militärhilfe angewiesen gewesen sei. Er habe versucht herauszufinden, warum diese ausgesetzt wurde, aber keine Antworten bekommen. Später sei er zu der Erkenntnis gelangt, dass die Militärhilfe erst dann fließen würde, wenn eine öffentliche Erklärung aus der Ukraine vorliege, in denen die Ermittlungen angekündigt würden, die Giuliani es verlangt hatte. Seiner persönlichen Ansicht nach hätten die Ukraine einen Besuch im Weißen Haus und die Militärhilfe ohne jede Vorbedingungen bekommen sollen.

Impeachment-Zeuge: Trump machte Hilfe für Kiew von Ermittlungen abhängig

Update, 15.20 Uhr: Die Anhörung hat inzwischen begonnen, nach Adam Schiff, dem Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, hält nun der Republikaner Devin Nunes seine Ansprache und spricht von einem „Kreuzzug“ der Demokraten.

Unterdessen ist Sondlands Rede veröffentlicht worden. Darin bestätigt Sondland, dass Trump eine Militärhilfe für Kiew mutmaßlich von gewünschten Ermittlungen in der Ukraine gegen seine innenpolitischen Rivalen abhängig gemacht hat. Er sei im Sommer zu dem Schluss gelangt, dass die Auszahlung der Militärhilfe nicht erfolgen würde, solange sich die Ukraine nicht in einem öffentlichen Statement zu Ermittlungen unter anderem gegen die Gasfirma Burisma verpflichtet. „Wir wussten, dass diese Ermittlungen für den Präsidenten wichtig waren.“ Er habe immer in gutem Glauben gehandelt.

Impeachment Ermittlungen: Gordon Sondland beschuldigt Trump und Pompeo

Sondland beschuldigt nicht nur Trump, sondern auch Außenminister Mike Pompeo und den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater John Bolton. „Sie wussten, was wir taten und warum. Jeder war auf dem Laufenden. Es war kein Geheimnis."

Update, 15.00 Uhr: Noch hat die Anhörung nicht begonnen, doch NBC meldet bereits, dass Gordon Sondland in seiner Eröffnungsansprache plant, das berühmte Quid pro quo zu bestätigen: Dass Donald Trump in den Telefonaten mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij die Militärhilfe von knapp 400 Millionen US-Dollar mit dem Start von Korruptionsermittlungen gegen Hunter Biden verknüpfte, den Sohn des früheren US-Vizepräsidenten und heutigen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. In seiner ersten Aussage hatte Sondland dies noch bestritten.

SONDLAND: “Members of this Committee have frequently framed these complicated issues in the form of a simple question: Was there a ‘quid pro quo? As I testified previously, with regard to the requested White House call and White House meeting, the answer is yes.” pic.twitter.com/6rZqfRiMKx — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) November 20, 2019

Impeachment-Ermittlungen gegen Donald Trump: Gordon Sondland sagt aus

Erstmeldung, 20.11., 10.00 Uhr: Washington - Die Impeachment-Ermittlungen gegen Donald Trump stehen vor einem entscheidenden Moment. Denn wenn heute (20.11.) Gordon Sondland öffentlich vor dem Kongress aussagt, könnte der US-Präsident erstmals ernsthaft unter Druck geraten. Mit seinen bisher bekannt gewordenen Aussagen ist der US-Botschafter bei der EU jedenfalls zu einer Schlüsselfigur in den Impeachment-Untersuchungen geworden. Auch andere Zeugen haben Sondland ins Zentrum der Ukraine-Affäre gerückt.

Sondland hatte bereits Mitte Oktober hinter verschlossenen Türen im Kongress ausgesagt und später weitere Details hinzugefügt, die es in sich haben. Demnach hatte er selbst der ukrainischen Regierung gegenüber angegeben, dass die Auszahlung der US-Militärhilfe „wahrscheinlich“ nicht erfolgen werde, solange Kiew nicht öffentlich eine „Anti-Korruptions-Erklärung“ abgebe. Von entscheidender Bedeutung ist die Frage, ob Sondland auf Anweisung Trumps handelte, wie andere Zeugen nahelegten.

Sondland spendet Team Trump eine Million Dollar

Sondland hatte dem Team Trump nach dessen Wahl zum Präsidenten eine Million Dollar gespendet und wurde später zum Botschafter ernannt. Trump versuchte zuletzt, auf Distanz zu Sondland zu gehen. Doch Zeugen zufolge hatte Sondland einen engen Draht und viel Zugang zu Donald Trump. Am Dienstag (19.11.) bekräftigte der frühere Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats, Tim Morrison, vor dem Repräsentantenhaus, Sondland habe ihm gesagt, dass er Trump jederzeit anrufen könne.

+ Die Befragung von Gordon Sondland wird mit Spannung erwartet. © picture alliance/dpa/Pablo Martinez Monsivais Der Geheimdienstausschuss hatte zuvor bereits das Transkript einer Anhörung des Diplomaten David Holmes von der US-Botschaft in Kiew hinter verschlossenen Türen veröffentlicht. Holmes berichtete dort, er habe bei einem Mittagessen mit Sondland in Kiew am 26. Juli dessen Telefonat mit Trump mitgehört. Trump habe dabei gefragt, ob Selenskyj Ermittlungen in die Wege leiten werde, die Joe Biden schaden könnten. Sondland habe geantwortet: „Er wird es tun.“ Er habe hinzugefügt, Selenskyj werde alles tun, „worum Sie ihn bitten“.

Impeachment gegen Donald Trump: Zeugen vor dem Kongress am 20.11. und 21.11.

Nach Sondland werden in dieser Woche noch weitere Zeugen öffentlich aussagen:

20. November: Laura Cooper, Pentagon-Mitarbeiterin, und David Hale, Unterstaatssekretär für politische Angelegenheiten 21. November: Fiona Hill, ehemalige Russland-Beraterin, und David Holmes, politischer Berater an der US-Botschaft in Kiew

Impeachment gegen Donald Trump: Die ersten Zeugen haben öffentlich ausgesagt

Bis zum 19. November haben folgende sieben Zeugen ausgesagt:

13. November: Bill Taylor , geschäftsführender US-Botschafter in der Ukraine

, geschäftsführender US-Botschafter in der Ukraine 13. November: George Kent , Vizestaatssekretär für Europa

, Vizestaatssekretär für Europa 15. November: Marie Yovanovitch , frühere US-Botschafterin in der Ukraine



, frühere US-Botschafterin in der Ukraine 19. November: Alexander Vindman , Ukraine-Experte des Nationalen Sicherheitsrates

, Ukraine-Experte des Nationalen Sicherheitsrates 19. November: Jennifer Williams , Mitarbeiterin von Vizepräsident Mike Pence

, Mitarbeiterin von Vizepräsident Mike Pence 19. November: Kurt Volker , früherer Sonderbeauftragten für die Ukraine

, früherer Sonderbeauftragten für die Ukraine 19. November: Tim Morrison, früherer Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates



Wie läuft das Impeachment-Verfahren konkret ab?

Der erste Schritt ist noch der einfachste. Es braucht nämlich nur ein Mitglied des Repräsentantenhauses, um das Verfahren auf den Weg zu bringen. Dies ist bereits geschehen. Derzeit laufen die Anhörungen, die bis Ende November abgeschlossen sein sollen. Nach Vorlage eines Berichtes entscheidet schließlich der Rechtsausschuss des Hauses (United States House Committee on the Judiciary), ob Gründe vorliegen, die ein Impeachment rechtfertigen. Bei einem positiven Bescheid wird das gesamte Repräsentantenhaus über ein Impeachment abstimmen. Eine einfache Mehrheit in der ersten Kammer des US-Kongresses reicht aus, um das Verfahren an den Senat weiterzuleiten. Da die Demokraten mit 235 von 435 Abgeordneten eine komfortable Mehrheit haben, ist damit zu rechnen, dass die erste Hürde auf dem Weg zur Amtsenthebung locker übersprungen werden sollte

+ Die Chancen, Trump des Amtes zu entheben, stehen eher schlecht - auch wenn sich das viele wünschen. © picture alliance/dpa/Julio Cortez Anschließend ist die zweite Kammer des Kongresses an der Reihe. Der Senat sammelt Beweise, befragt Zeugen und möglicherweise auch den Beschuldigten. Danach entscheiden die Senatoren über Schuld und Unschuld des Angeklagten. Für eine Amtsenthebung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. Den Vorsitz ohne Stimmrecht hat John Roberts, Chef des Obersten Gerichtshofes. Zur entscheidenden Abstimmung könnte es im Januar kommen. Da die Republikaner im Senat mit 53 von 100 Stimmen über die Mehrheit verfügen, dürfte Trump vor einem Rauswurf sicher sein - außer seine Parteifreunde kehren ihm in letzter Sekunde doch noch den Rücken. Daran glaubt aber kaum jemand.

Welche Impeachment-Verfahren hat es schon gegeben?

Donald Trump könnte mal wieder für ein Novum sorgen. Denn durch ein Impeachment hat bisher noch nie ein US-Präsident sein Amt verloren. Die Amerikaner haben es aber immerhin zweimal versucht:

Impeachment-Verfahren gegen Andrew Johnson (1868): Hier war es ganz knapp, am Ende fehlte nur eine Stimme, um den Amtsnachfolger des ermordeten Abraham Lincoln seines Amtes zu entheben. Gegen Johnson war ein Verfahren eingeleitet worden, weil er Kriegsminister Edwin Stanton ohne Zustimmung des Senats suspendiert und durch Lorenzo Thomas ersetzt hatte. Ein Gesetz schrieb damals vor, dass Minister nur mit Zustimmung des Parlaments Minister entlassen durften.

Impeachment-Verfahren gegen Bill Clinton (1999): Die Affäre um Monica Lewinsky hätte um ein Haar zum Sturz von Bill Clinton geführt. Die Vorwürfe gegen Clinton lauteten Meineid und Behinderung der Justiz. Warum Meineid? Weil er unter Eid erklärt hatte, er hätte keine sexuelle Beziehung mit seiner damaligen Praktikantin gehabt – eine doch eher fragwürdige Aussage. Auch hier fiel das Ergebnis knapp aus. Der Vorwurf des Meineids wies der Senat noch mit 55 zu 45 Stimmen ab, doch beim Thema Behinderung der Justiz endete die Abstimmung mit einem Patt von 50 zu 50 Stimmen.

Geschichte des Impeachment: Was war 1974 mit Richard Nixon?

In diesem Fall war „Tricky Dick“ einfach etwas schneller als die Behörden. Als sich nach der Watergate-Affäre nämlich abzeichnete, dass sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die notwendigen Mehrheiten zustandekommen würden, trat Richard Nixon am 9. August 1974 von seinem Amt zurück. (mit dpa/afp)