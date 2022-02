Nach Söders Vorstoß stellt Holetschek klar: „Die allgemeine Impfpflicht muss natürlich kommen“

Von: Sebastian Horsch

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. © Tobias Hase / dpa

Markus Söder verkündete unlängst Lockerungen der Corona-Regeln für Bayern. Im Fokus stand dabei auch die Debatte um die Impfpflicht. Gesundheitsminister Klaus Holetschek macht seinen Standpunkt klar.

München - Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat sich in der Debatte um die einrichtungsbezogene Impfpflicht klar zu einer allgemeinen Impfpflicht bekannt. „Damit wir uns nicht falsch verstehen: Die allgemeine Impfpflicht muss natürlich kommen, und zwar möglichst rasch“, sagte er dem „Münchner Merkur“ (Mittwoch). Und auch an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht halte Bayern weiter fest, sagte Holetschek der Zeitung.

Doch um deren „Sinn und Zweck überhaupt gerecht zu werden“ brauche es „sinnvolle und pragmatische Umsetzungszeiten“. Der Bund könne sich hier nicht einfach aus der Verantwortung ziehen. Zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, die Pflege-Impfpflicht vorerst nicht umsetzen zu wollen. Der CSU-Chef sprach sich dafür aus, beim Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht „großzügigst“ vorzusehen.

Söder-Vorstoß zur Impfpflicht erntet Kritik aus Berlin: Holetschek macht Standpunkt klar

Eigentlich sah der Plan vor, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht zum 15. März kommen sollte, ungeimpfte Pflegekräfte sollten von dort an nicht mehr arbeiten dürfen. Allerdings bedeutet die Ansage Söders keinesfalls, dass eine derartige Pflicht nicht in Kraft tritt. Es laufe viel mehr „de facto auf ein Aussetzen des Vollzugs hinaus“, so der Ministerpräsident auf einer Pressekonferenz am Montag (07. Februar). Für wie viele Monate dieses „Aussetzen“ gelten solle, war zunächst nicht klar.

Der Vorstoß aus Bayern trifft im politischen Deutschland derweil keineswegs auf Befürworter. Auf der Bundespressekonferenz übte etwa Gesundheitsminister Karl Lauterbach scharfe Kritik an Söders Idee. Diese halte der SPD-Mann für „sehr problematisch“. Weiter sagte Lauterbach: „Als Arzt kann ich sagen: Das ist definitiv nicht nachvollziehbar. Das kann nicht angehen.“ Eine derartige Ansage Söders heiße, dass „Gesetze gelten, aber nicht von Ministerpräsidenten umgesetzt werden“. Jetzt mache „es den Eindruck, dass es für die Ministerpräsidenten nicht gilt“. Lauterbach bekräftigte außerdem, er sehe Söders Weg als „völlig falsches Signal, insofern, als wir den Eindruck machen, wir wären politisch erpressbar“.