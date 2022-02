Söder erhält nach Impfpflicht-Wirrwarr Rückenwind von Top-Virologen - Landeschef geht noch Schritt weiter

Von: Stephanie Munk

Hat einen Streit um die Pflege-Impfpflicht entfacht: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). © Sven Hoppe/dpa

Die Impfpflicht für Pflegekräfte soll am 15. März kommen - doch Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) zieht nicht mit. Dafür erntet er Entsetzen, aber auch Rückendeckung.

In Deutschland ist ein Streit um die Impfpflicht* ausgebrochen. Die Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal ist eigentlich schon beschlossen und soll ab 15. März gelten, bekommt nun aber massiven Gegenwind.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) überraschte am Montag mit der Ankündigung, die Pflege-Impfpflicht auszusetzen*. Er hält sie derzeit nicht für umsetzbar.

München/Berlin - Die Debatte um die Impfpflicht gegen das Coronavirus für Pflege- und Klinikpersonal geht weiter. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat in einem Interview mit den Tagesthemen gefordert, die Impfpflicht für Pflegekräfte bundesweit auszusetzen und springt damit seinem stark kritisierten Unionskollegen, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), zur Seite, der die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht vollziehen will.

Impfpflicht in Deutschland: „Gesetz bundesweit einheitlich aussetzen“

„Ich bin dafür, das Gesetz bundesweit einheitlich auszusetzen“, sagte Hans, denn es sei „ein schlechtes Gesetz derzeit“. Der Bund habe nicht einheitlich geregelt, was mit ungeimpften Pflegekräften passieren soll. Deutschland drohe „Chaos“ und ein „Verschiebebahnhof von Pflegekräften“, wenn die Bundesländer dies unterschiedlich streng handhaben. „Die Menschen gehen dann einfach in einem anderen Bundesland arbeiten“, befürchtete Hans.

Hans wirft der Bundesregierung vor, sich nicht an Absprachen gehalten zu haben. Er habe der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zwar zugestimmt, damals sei er aber davon ausgegangen, „dass das der Auftakt ist zu einer allgemeinen Impfpflicht“. Dazu habe aber die Ampel-Regierung bis heute kein Gesetz vorgelegt. Viel verändert habe zwischenzeitlich auch die Omikron-Variante, an der auch viele geboosterte Menschen erkranken. „Das macht die Sache höchst anfällig, Klagen nicht standzuhalten.“

Top-Virologe springt Söder im Impfpflicht-Streit bei: „Politik hat sich verrannt“

Rückendeckung im Impfstreit erhält Bayerns Ministerpräsident Söder auch von dem bekannten Virologen Hendrik Streeck. In einem Interview mit dem Sender ntv sagt Streeck, mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht habe die Politik sich „in eine Impf-Falle verrannt“: Einerseits müsse Politik glaubwürdig bleiben und das beschlossene Gesetz auch durchziehen, andererseits drohen Personalprobleme in der Pflege, wenn zu wenig Personal geimpft sei. Von Söder sei es daher „ein pragmatischer Vorstoß“ zu sagen, dass die Impfpflicht aufgrund neuer Erkenntnisse, auch durch Omikron, erst einmal ausgesetzt werde. Der Virologe warnt in dem Interview aber auch, dass Deutschland sich auf weitere Corona-Varianten einstellen muss - und wie diese sich auswirken, sei absolut nicht vorhersehbar.

Es gibt Widerstand gegen die Corona-Impfpflicht in der Pflege. Hier eine Prostestaktion in Osnabrück. © Friso Gentsch/dpa

Fraglich ist jedoch, ob Söder sich mit seinem Kurswechsel auf dem Boden der Verfassung befindet, schließlich ist die Impfpflicht bereits beschlossen worden. Rechtsexperte Joachim Wieland sagte welt.de, würde Söder die Pflege-Impfpflicht jetzt komplett aussetzen, handle er „verfassungswidrig“: „Würden die Länder Bundesgesetze je nach ihrer politischen Einschätzung nicht umsetzen, hätten wir praktisch keinen Rechtsstaat mehr.“ Auch Staatsrechtler Christoph Degenhart äußert Kritik: „Es ist ausgesprochen schädlich für das Vertrauen in den Staat, wenn ein Bundesland ankündigt, sich einfach nicht an beschlossene Gesetze halten zu wollen.“

Impfpflicht: Gesundheitsminister Lauterbach hofft, dass Söder noch nachgibt

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hofft im Streit um die Impfpflicht für die Beschäftigten in Gesundheit und Pflege auf ein Einlenken Bayerns. „Wir können das Land Bayern kaum zwingen, sich an die Absprachen zu halten“, sagte Lauterbach im ZDF. Er hoffe, dass dies auch nicht notwendig werde und Söder noch einlenke. „Wir haben ja bisher immer gut zusammengearbeitet und hier geht es um den Schutz derjenigen, die besonders gefährdet sind: ältere Menschen in Pflegeeinrichtungen, kranke Menschen in Krankenhäusern.“ Die Coronazahlen in Deutschland befinden sich weiterhin auf Rekordniveau*. (smu/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.