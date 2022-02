Aiwanger taucht nun in bayerischem Impf-Spot auf - mit bemerkenswertem Satz

Von: Cindy Boden

Teilen

Hubert Aiwanger bei einer Pressekonferenz mit Markus Söder (Archivbild) © Frank Hoermann/Sven Simon/Imago

Die Corona-Impfquote in Deutschland muss steigen, so das Ziel der Regierung. Die bayerischen Minister präsentieren hierzu einen Werbeclip. Einer sticht heraus.

München - Bayern forderte jüngst Nachbesserungen an der deutschen Impf-Kampagne. Die Impfzahlen liegen weit hinter dem zurück, was sich viele erhoffen - auch Kanzler Olaf Scholz verfehlte sein Ziel. Der Freistaat will daher mit anpacken, aktuell mit einem hochkarätig besetzten Werbespot. Ministerpräsident Markus Söder postete den 85-sekündigen Clip am Freitag (11. Februar) auf seinem Twitter-Account. Dabei lohnt es sich, bei den einzelnen Sätzen genau hinzuhören.

18 kurze Statements kommen darin vor, gesprochen oder auf einem Schild präsentiert. Protagonisten sind die bayerischen Minister, Staatssekretäre und natürlich Landesvater Söder selbst.

Bayerischer Corona-Impf-Spot mit Söder und Aiwanger: „Impfen gehen“

Er leitet das Video unter dem Titel „Impfen gehen“ auch direkt ein. „Impfen ist der einzige dauerhafte Weg in die Sicherheit“, spricht Söder in die Kamera. Es folgen weitere klare Botschaften anderer Regierungsmitglieder. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hält etwa fest: „Wir alle sehnen uns doch nach Normalität.“ „Die Pandemie nervt und wir wollen alle, dass sie endlich vorbei ist“, meint Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU) in der Dämmerung.

Die generelle Botschaft des Videos: Jeder kann über das Impfen einen Beitrag gegen das Coronavirus leisten. Viele haben sich schon impfen lassen. An vielen Orten gibt es Termine.

Aiwanger taucht in Impf-Spot auf - Monatelanger Streit um Minister in Erinnerung

In der Riege auch dabei ist Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Um ihn gab es 2021 monatelang Streit, da er sich erst nicht impfen ließ. Stattdessen sorgte er mit Interviewaussagen zu angeblichen Impfnebenwirkungen für massive Entrüstung - auch im Kabinett. Der Druck aus den eigenen Reihen stieg, dann folgte die Nachricht: Aiwanger ist geimpft.

Während seine Minister-Kollegen im aktuellen Werbespot sehr klare Botschaften aussenden, kommt Aiwanger eher nachdenklich bis unentschlossen daher. So lautet der Satz von Justizminister Georg Eisenreich: „Nach meiner Überzeugung ist die Impfung der beste Weg aus der Pandemie.“ Und Bernd Sibler, Minister für Wissenschaft und Kunst, fügt mit geballten Fäusten an: „Lassen Sie sich bitte, bitte impfen.“ Aiwanger hingegen beschreibt recht nüchtern die Situation: „Viele stehen jetzt vor der Entscheidung, sich zum ersten Mal oder weitere Male impfen zu lassen.“

(Hintergründe und aktuelle Meldungen zum politischen Geschehen erhalten Sie auch in unserem Politik-Newsletter.)

Aiwanger macht Werbung fürs Impfen, bleibt aber zögerlicher als andere Bayern-Kollegen

Doch das sind nicht die einzigen Sätze des Ministers zum Impfen in einem Werbevideo. Beispielsweise auf der Facebook-Seite „Bayern.de“ haben Mitarbeiter in den vergangenen Wochen zahlreiche Spots von Ministers hochgeladen, die etwas länger sind. Das aktuelle Video ist nur ein Zusammenschnitt mit einzelnen Versatzstücken. Hier lässt sich auch der komplette Clip Aiwangers finden. Darin bittet er nach dem bereits erwähnten Satz: „Sprechen Sie mit einem Arzt Ihres Vertrauens und treffen Sie dann auf medizinischer Grundlage Ihre Entscheidung.“ Auch hier wirkt Aiwanger also deutlich zögerlicher als andere.

Söder wäre nicht Söder, wenn er als Ministerpräsident im neuen Video neben dem einleitenden Satz nicht auch den letzten Satz sprechen würde. Und so endet der Clip mit seinen Worten: „Also: Machen Sie bitte noch mit. Lassen Sie sich impfen.“ (cibo)