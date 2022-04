In Deutschland lebende Franzosen: Absolute Mehrheit für Macron

Emmanuel Macron © IMAGO/Franck Castel/MPP/Starface

Bei den in Deutschland lebenden Franzosen erreicht Macron die absolute Mehrheit.

Berlin in Deutschland - Amtsinhaber Emmanuel Macron erreichte bei ihnen in der ersten Runde der Wahl mit 54 Prozent die absolute Mehrheit, wie die Französische Botschaft in Berlin am Dienstag mitteilte. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen, die gegen ihn in die Stichwahl einzieht, habe in Deutschland nur knapp 3 Prozent der Stimmen erreicht, während sie im Gesamtergebnis mit 23,15 Prozent in die Stichwahl gegen Macron einzog (27,85 Prozent).

An zweiter Stelle lag bei den in Deutschland lebenden Franzosen im ersten Wahlgang demnach der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon mit 19 Prozent (Gesamtergebnis: 21,95 Prozent), gefolgt von dem grünen Kandidaten Yannick Jadot, der auf zwölf Prozent kam. Im Gesamtergebnis lag Jadot jedoch unterhalb der Fünf-Prozent-Schwelle und bekommt deshalb nur einen geringen Teil seiner Wahlkampfkosten zurückerstattet. kol/ju

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy ruft zur Wahl von Macron auf



Der konservative Ex-Präsident Nicolas Sarkozy hat für die zweite Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich zur Stimmabgabe für Amtsinhaber Emmanuel Macron aufgerufen. Dieser habe "die nötige Erfahrung angesichts einer sehr komplexen internationalen Krise", schrieb Sarkozy am Dienstag auf Twitter. Außerdem engagiere Macron sich klar und eindeutig für Europa. Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen warben unterdessen weiter intensiv um Stimmen.

"Unsere republikanischen Werte und unsere Regierungskultur müssen uns dazu bringen, dass wir Macrons Aufruf zur Einheit folgen", betonte Sarkozy. Der Ex-Präsident hatte vor der ersten Runde der Kandidatin seiner eigenen Partei die Unterstützung versagt. Valérie Pécresse hatte mit knapp fünf Prozent das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der ehemaligen Volkspartei eingefahren.



Auch der ehemalige sozialistische Premierminister Lionel Jospin kündigte am Dienstag an, in der Stichwahl "Le Pen zu verhindern und für Macron zu stimmen". Jospin war 2002 als Präsidentschaftskandidat der Linken überraschend von dem rechtsextremen Jean-Marie Le Pen überholt worden, der in die Stichwahl kam. Bei der aktuellen Wahl hatte die Kandidatin der Sozialisten, die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, dramatisch schlecht mit weniger als zwei Prozent abgeschnitten.



Macron hat in der zweiten Phase des Wahlkampfs anklingen lassen, dass die Rentenreform weniger einschneidend ausfallen könnte als geplant. "Die Rente mit 65 ist kein Dogma", räumte er m Montagabend nach einem langen Wahlkampf-Tag in Nordfrankreich ein. Macron hatte dort unter anderem den Ort Denain besucht, wo Le Pen auf 42 Prozent der Stimmen gekommen war.



Le Pen hat die Kaufkraft und die Rente mit 62 ins Zentrum ihres Wahlkampfs gestellt. Sie veröffentlichte zudem ein neues Wahlplakat, auf dem sie die Haltung Macrons auf dessen offiziellem Foto imitiert: vor einem Schreibtisch stehend, die Hände nach hinten aufgestützt. kol/mid