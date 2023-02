Indien: Regierung will künftig mehr in Infrastruktur investieren

Finanzministerin Nirmala Sitharaman kündigt Infrastrukturinvestitionen an. © Hindustan Times via IMAGO

Die indische Regierung will ihre langfristigen Investitionen im kommenden Finanzjahr erhöhen. Die Mittel steigen dafür um ein Drittel auf zehn Billionen Rupien (112 Milliarden Euro).

Neu Delhi - Das sagte Finanzministerin Nirmala Sitharaman am Mittwoch in Indiens Hauptstadt Neu Delhi. Das im April beginnende Finanzjahr ist das letzte vor den geplanten Wahlen im Frühjahr 2024, bei denen der in Vadnagar geborene Premierminister Narendra Modi ein drittes Mal antreten könnte. Der 72-Jährige ist seit 2014 Premierminister der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt.

Infrastrukturinvestitionen würden auch zu mehr Arbeitsplätzen führen, betonte die in Madurai geborene Sitharaman. In Indien fehlen Jobs für die große und junge Bevölkerung. Insgesamt leben rund 1,4 Milliarden Menschen in dem Land. Die Finanzministerin kündete zudem Steuerkürzungen für die Mittelklasse an.

Das Budget muss noch vom Parlament abgesegnet werden. Da dort aber Modis hindunationalistische Regierungspartei eine Mehrheit hat, dürfte dies lediglich eine Formsache sein. (dpa)