„Industrie der Angst“: Experte zeichnet düsteres Bild aus Russland

Von: Nail Akkoyun

Während es im Ukraine-Krieg nicht vorangeht, blickt Russland mit Sorge auf die drohende Gegenoffensive der ukrainischen Armee.

Moskau – Im Kreml macht sich die Sorge vor der ukrainischen Gegenoffensive breit – das behauptet zumindest Jewgeni Tschitschwarkin, russischer Unternehmer und Vertrauter von Putin-Kritiker Alexej Nawalny. Auf seinem YouTube-Kanal sprach der 48-Jährige in einem Video von einer „Industrie der Angst“, die innerhalb der russischen Streitkräfte herrsche und inzwischen auch die russische Führung erreicht habe.

Ukraine-Krieg: Russland zittert vor der möglichen Gegenoffensive

Der Grund: noch immer weiß Moskau nicht, wann und wo die lang erwartete Gegenoffensive der ukrainischen Armee startet. Selbst westliche Analysten sind sich darin bislang noch unsicher. Fest steht nur, dass Kiew noch in diesem Jahr im Ukraine-Krieg zum Gegenschlag ausholen will. Sorgen müsse sich vor allem der russische Präsident Wladimir Putin machen, sagte Tschitschwarkin. Schließlich wisse das Staatsoberhaupt, dass „Nicht-Sieger“ in Russland „weder geliebt noch geachtet“ würden. „Die ganze Welt, die stärksten Volkswirtschaften der Welt, stehen an der Seite der Ukraine und unterstützen sie“, fügte er hinzu. „Die Zeit“, so Tschitschwarkin, „läuft nicht für Putin.“

Generalstabschef Waleri Gerassimow (l.) spricht mit dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin. (Archivfoto) © Gavriil Grigorov/AFP

Unruhe in Russland: Investigativjournalisten veröffentlichen heikles Kreml-Dokument

Tatsächlich herrscht seit Monaten Unruhe im russischen Macht- und Militärapparat, mehrmals besetzte Putin wichtige Positionen neu. Seinen Generalstabschef Waleri Gerassimow wurde mehrfach von Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, öffentlich kritisiert. Auch attackierte Prigoschin den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu, dem er schlechte Kriegsführung und eine mangelhafte Versorgung der Wagner-Kämpfer mit Munition vorwarf.

Russlands Militär hat derweil laut Recherchen von Investigativjournalisten versehentlich einen Text über Probleme bei der Mobilmachung für den Krieg im Nachbarland veröffentlicht – und kurz darauf wieder gelöscht. Das russische Portal The Insider veröffentlichte den Link zu einem Eintrag im Web-Archiv, wo der Text noch einsehbar ist. In dem Dokument benannte der russische Mobilisierungsbeauftragte Jewgeni Burdinski mit Blick auf die Rekrutierungswelle im vergangenen Herbst zwei Hauptprobleme: „die fehlende Bereitschaft eines Teils der Gesellschaft zur Erfüllung der militärischen Pflichten“ sowie „die Bereitstellung von militärischer Ausrüstung und die Unterbringung des Personals“.

Russlands Sorge vor ukrainischer Gegenoffensive: Berichte über „Nervosität und Unsicherheit“

Was die ukrainische Gegenoffensive angeht, wird sowohl im Westen als auch in Russland weiterhin gerätselt. Kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor wenigen Tagen noch an, dass das Militär „bereit“ sei, säten andere Offizielle in Kiew wieder Zweifel. Auf Telegram erklärte Hanna Maliar, stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin, es werde „keine Startankündigung“ für die Gegenoffensive geben. Darüber hinaus erwähnte sie, dass „Pläne das Schweigen lieben“. Ihr Amtskollege Wolodymyr Hawrylow sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters nur, dass man zum Gegenschlag ausholen werde, „mit dem Ziel, unsere Gebiete in diesem Jahr zu befreien“.

Das Institute for the Study of War (ISW) schätzt trotz dessen, dass die Gegenoffensive kurz bevorsteht. Diese Einschätzung stützt die US-Denkfabrik in einem Bericht unter anderem auf der „russischen Überbetonung kleinerer taktischer Gefechte“. Demnach hatte das russische Verteidigungsministerium behauptet, eine „ukrainische Großoffensive“ im Süden der Region Donezk vereitelt zu haben. „Ziel des Gegners war, unsere Verteidigung an dem Teil der Front zu durchbrechen, der seiner Ansicht nach am verletzlichsten war“, wird Sprecher Igor Konaschenkow von der Staatsagentur Tass zitiert. Die Ukraine hätte dabei mehr als 250 Soldaten verloren – unabhängig überprüfen ließen sich diese Behauptungen allerdings nicht.

Dem ISW zufolge spricht auch die aktuelle Propaganda aus Moskau dafür, dass „Nervosität und Unsicherheit“ in den Reihen des Kremls steigen. (nak)