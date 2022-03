Infektionsschutzgesetz: Viele Länder zerreißen „guten Kompromiss“ der Ampel - Beschluss geplant

Von: Cindy Boden

Teilen

Während einer Plenarsitzung im Bundestag spricht Karl Lauterbach (SPD, r.), Bundesminister für Gesundheit, mit Marco Buschmann (FDP), Bundesminister der Justiz (Archivbild) © Annette Riedl/dpa

Dass Infektionsschutzgesetz sorgte in Deutschland schon für viel Unmut, aktuell aber besonders: Nicht nur die Opposition kritisiert die Ampel-Pläne. Nun folgen Abstimmungen.

Update vom 18. März, 5.30 Uhr: Bundestag und Bundesrat stimmen am Freitag über das neue Infektionsschutzgesetz ab, das nach dem Wegfall der meisten Corona-Eindämmungsmaßnahmen am Wochenende noch einige Basisschutzmaßnahmen sowie Sonderregeln für Hotspots vorsieht. Zunächst wird der Bundestag über die Neuregelung debattieren (09.00 Uhr) und namentlich abstimmen. Anschließend ist der Bundesrat an der Reihe, der zu einer Sondersitzung zusammenkommt (12.30 Uhr).

Gegen den starken Rückbau der Eindämmungsmaßnahmen gibt es innerhalb der Ampel-Koalition bei SPD und Grünen Bedenken - und noch deutlicher in den Ländern. Würde allerdings die Vorlage der Regierung nicht beschlossen, würden sämtliche Schutzmaßnahmen am Samstag enden. Das Gesetz sieht nun die Möglichkeit vor, dass die bisherigen Maßnahmen bis zum 2. April verlängert werden können - wovon die Länder auch Gebrauch machen wollen.

Infektionsschutzgesetz: Viele Länder zerreißen „guten Kompromiss“ der Ampel - Beschluss geplant

Erstmeldung vom 17. März, 20 Uhr:

Berlin - Die Corona-Infektionszahlen befinden sich auf Rekord-Niveau, die politische Corona-Stimmung ist äußerst angespannt. Denn ein neues Infektionsschutzgesetz muss her, schließlich naht eine Ablauffrist. Die Ampel-Koalition* hat dazu auch etwas vorbereitet - nur bei Weitem nicht zur Zufriedenheit aller. Nun stehen Entscheidungen an.

Am Freitag (18. März) findet im Bundestag ab 9 Uhr die 2. und 3. Lesung zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes statt. Damit sollen die Corona*-Maßnahmen vom 20. März an gelockert werden. Ein sogenannter Basisschutz soll weiter möglich bleiben. Um 12.30 Uhr kommt dann direkt noch der Bundesrat zu seiner Sondersitzung zusammen und befasst sich unter anderem auch mit dem Infektionsschutzgesetz.

Infektionsschutzgesetz im Bundestag und Bundesrat: Überblick über die Ampel-Pläne

An dieser Stelle ein kurzer Überblick über die Pläne der Ampel-Regierung, die am Sonntag (20. März) in Kraft treten sollen:

Lesen Sie auch „Dann kann kommen was will“: Virologe erklärt, durch welche Maßnahme der nächste Corona-Winter besser wird Corona ist weder vorbei noch wird es verschwinden. Doch für den Sommer 2022 ist etwas Hoffnung auf mehr Freiheit angebracht. „Dann kann kommen was will“: Virologe erklärt, durch welche Maßnahme der nächste Corona-Winter besser wird Saarland-Umfrage: CDU droht eine Klatsche - kollektives Zittern bei gleich vier Parteien In wenigen Tagen steht die Landtagswahl im Saarland an. Für CDU-Ministerpräsident Tobias Hans sieht es laut Umfrage nicht gut aus. Auch die Grünen müssen bangen. Saarland-Umfrage: CDU droht eine Klatsche - kollektives Zittern bei gleich vier Parteien

„Basisschutz“: Es sollen nur noch wenige allgemeine Auflagen möglich sein:

Pflichten zum Tragen von FFP2-Masken oder medizinischen Masken in Einrichtungen für gefährdete Menschen wie Kliniken, Pflegeheimen und Praxen sowie in Gemeinschaftseinrichtungen etwa für Asylbewerber

Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr mit Bussen und Bahnen

Testpflichten in Einrichtungen für gefährdete Menschen wie Kliniken und Pflegeheimen sowie in Schulen und Kitas

Bundesweit bleiben soll die Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen

„Hotspots“: Darüber hinaus sollen die Länder zusätzliche Beschränkungen ergreifen* können - aber erst dann, wenn das Landesparlament „die konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage“ in einer „konkret zu benennenden Gebietskörperschaft“ feststellt. Möglich sein sollen dann:

Pflichten zum Tragen von FFP2-Masken oder medizinischen Masken in weiteren Bereichen - darunter fielen auch Schulen

Abstandsgebote von 1,50 Metern im öffentlichen Raum, insbesondere in öffentlich zugänglichen Innenräumen

Zugangsregeln mit Nachweisen nur für Geimpfte und Genesene (2G) oder für Geimpfte, Genesene und Getestete (3G)

Pflicht zum Erstellen von Hygienekonzepten

Übergangsregelung: Vorgesehen ist eine zweiwöchige Übergangszeit, um Regelungs- und Schutzlücken zu vermeiden. Demnach können bisherige Regelungen der Länder wie weitergehende Maskenpflichten oder 2G und 3G bis 2. April bestehen bleiben - ausgenommen sind etwa Kontaktbeschränkungen oder Teilnehmer-Obergrenzen. Zahlreiche Länder wollen diese Frist auch nutzen.

Video: Fürther Klinikdirektor mit Appell an Regierung und Bürger

Neue Corona-Regeln laut Infektionsschutzgesetz - Länder fordern Nachbesserungen

Beim Corona-Gipfel von Bund und Ländern sollten die geplanten Änderungen auch Thema werden - denn viele Ministerpräsidenten sind sehr unzufrieden. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU*) forderte vorab Nachbesserungen beim Infektionsschutzgesetz. „Wir brauchen weiter einen Basisschutz. Und wir brauchen eine Hotspot-Regel, die schnell in Kraft treten kann. Beides ist mit dem Gesetzentwurf, der jetzt im Bundestag diskutiert wird, nicht möglich“, so die Meinung von Wüst bei Phoenix.

FDP-Minister verteidigt Corona-Pläne der Ampel - „Das ist ein guter Kompromiss“

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP*) aber verteidigte den Wegfall der meisten Corona-Maßnahmen ab dem 20. März. „Inzwischen haben wir seit Wochen eine stabile Lage auf den Normal- und den Intensivstationen. Die Situation ist beherrschbarer“, sagte der Minister in der Rheinischen Post. „Damit fällt die Begründung für viele eingriffsintensive Corona-Maßnahmen weg.“

Zugleich betonte der Minister: „Niemand behauptet, die Pandemie sei vorbei. Jeder Tote bleibt ein Toter zu viel“. Er weise aber darauf hin, „dass mehr als jeder Zweite der Menschen, die sterben, ungeimpft ist. Deswegen werbe ich nach wie vor für die Impfung“. Durch den Kompromiss beim Infektionsschutzgesetz gebe es nur noch „wenige Einschränkungen im Alltag und Handlungsfähigkeit in Hotspots hinter hohen Hürden“, sagte Buschmann. „Das ist ein guter Kompromiss, der vor allem der Lage gerecht wird“, fügte er hinzu. (dpa/AFP/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.