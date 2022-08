Infektionsschutzgesetz: Schwesig dringt auf einheitliches Vorgehen der Länder

Coronavirus

Bei der Umsetzung des neuen Infektionsschutzgesetzes fordert Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ein einheitliches Vorgehen der Länder.

Schwerin in Deutschland - Über die geplante Neuregelung sollten auch die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder beraten, sagte Schwesig den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Sie wies darauf hin, das Gesetz müsse auch durch den Bundesrat und es sollte dann auch möglichst einheitlich umgesetzt werden.

Nach dem Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) soll bundesweit weiterhin eine Maskenpflicht in Bus, Bahn und Flugzeugen sowie neu eine Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gelten. Die Bundesländer sollen ab Oktober ferner selbst entscheiden können, ob sie darüber hinaus in öffentlich zugänglichen Innenräumen Masken vorschreiben.

Schwesig sagte: "Die Maske ist das mildeste Mittel beim Schutz vor Corona." Im Moment sei die Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr und in besonders geschützten Bereichen ausreichend. "Bei steigenden Corona-Zahlen oder aggressiveren Virusvarianten wäre eine Maskenpflicht in Innenräumen besser als Schließungen." Arbeitgeber und Verbände hatten ein einheitliches Vorgehen der Länder angemahnt. jp/bk