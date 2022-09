Mit Inflationsprämie? SPD kündigt „wuchtiges“ Entlastungspaket an

Mit Inflationsprämie oder Hilfen für Rentner? Die Ampel-Koalition von Kanzler Olaf Scholz (SPD) schnürt das dritte Entlastungspaket. © Kay Nietfeld/dpa

Saftiger Zuschuss: In der Gaskrise will die Ampel das dritte Entlastungspaket schnüren. Der Showdown der Verhandlungen steht an. Kommt jetzt die Inflationsprämie?

Berlin – Energiepreispauschale für Rentner oder Inflationsprämie: Die Ampel-Koalition streitet über das dritte Entlastungspaket in der aktuellen Gaskrise. Die Liste der Vorschläge ist lang, doch am Wochenende will sich die Bundesregierung auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Man werde ein „wuchtiges Paket“ beschließen, versprach SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich laut der Nachrichtenagentur dpa. Doch für wen genau? Und wann ist mit den Auszahlungen zu rechnen?



Bereits am Samstag kommen die Spitzen von SPD, Grünen und FDP zusammen. Ziel: Die Inhalte für das dritte Entlastungspaket festzulegen. Nach wochenlanger Diskussion schälten sich zuletzt ein paar Eckpunkte heraus: So sollen vor allem Geringverdiener und Mittelverdiener profitieren. Angedacht ist etwa die Auszahlung von einer Inflationsprämie von 800 bis 1500 Euro. Daneben könnten Rentnerinnen und Rentner eine Energiepauschale erhalten. Was genau beim 3. Entlastungspaket geplant ist und wo die Verhandlungen noch haken, zeigt eine Übersicht von kreiszeitung.de.