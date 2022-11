Innenministerin Faeser will in die Türkei reisen – Migration und Terrorismus sind Thema

Reise

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plant am kommenden Montag in die Türkei zu reisen und dort mit dem Innenminister über Migration und Terrorismus sprechen.

Berlin - Während des zweitägigen Besuchs seien Beratungen mit dem türkischen Innenminister Süleyman Soylu geplant, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag mit. Es werde unter anderem die deutsch-türkische Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung besprochen, hieß es.

Auf der belebten Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal waren am Sonntag bei einer Explosion sechs Menschen getötet und mehr als 80 verletzt worden.

Dem Sprecher zufolge wird auch die Zusammenarbeit in der Migrationspolitik ein Thema bei Faesers Besuch sein. Die Zahl der Asylbewerber, die nach Deutschland kommen, war zuletzt wieder gestiegen. Unter ihnen sind auch Menschen, die sich vorher in der Türkei aufgehalten haben. In der Türkei leben heute rund 3,7 Millionen syrische Flüchtling. Faeser wird den Angaben nach zudem das Mausoleum von Staatsgründer Kemal Atatürk besuchen. (dpa)