Betrugsvorwurf: Philipp Amthor steht Millionenklage ins Haus

Philipp Amthor arbeitete bei dem US-Unternehmen Augustus Intelligence, nun könnte deshalb juristischer Ärger ins Haus stehen (Archivbild, 2021). © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Philipp Amthor hatte sein Engagement bei dem US-Start-up Augustus Intelligence bereits als „Fehler“ bezeichnet. Die Vergangenheit holt ihn nun wieder ein.

Delaware (USA) - Er war der aufgehende Stern der CDU und der zweitjüngste Bundestagsabgeordnete aller Zeiten: Phillip Amthor schien eine vielversprechende Karriere bei den Christdemokraten vor sich zu haben. Doch die Lobbyismus-Vorwürfe beim undurchschaubaren US-Unternehmen Augustus Intelligence machten dem jungen Politiker einen Strich durch die Rechnung. Nun steht ihm deshalb in den USA sogar eine Millionenklage ins Haus.

Insolvenzverwalter von Augustus Intelligence fordert von Amthor Schadenersatz in Millionenhöhe

Philipp Amthor war wegen einer Lobbyismus-Affäre beim mittlerweile insolventen US-Unternehmen Augustus Intelligence in die Schlagzeilen geraten. Der Insolvenzverwalter der Firma erhob einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Capital zufolge am 23. April bei einem Zivilgericht im US-Bundesstaat Delaware nun Klage gegen Amthor, der von Mai 2019 bis Juni 2020 im Aufsichtsrat des New Yorker Start-ups saß.

Die Vorwürfe gegen den CDU-Politiker wiegen schwer. Von Betrug, Vertragsbruch und Verletzung der Sorgfaltspflichten ist die Rede. Das geht aus einem Bericht von WDR, NDR und Süddeutschen Zeitung hervor. Das US-Unternehmen gab vor, in neue Technologien wie künstliche Intelligenz und Kryptowährungen zu investieren. Der Verdacht besteht, dass das nur Schein war – die angekündigte KI-Software des Unternehmens war jedenfalls nie marktreif. Von Amthor und anderen mutmaßlich Verantwortlichen will der Kläger Schadenersatz in Millionenhöhe, insgesamt geht es in der Klage um 30 Millionen US-Dollar. Augustus Intelligence hatte im April 2021 in Delaware Insolvenz beantragt.

Klage gegen Amthor: Das sind die Vorwürfe

Der Insolvenzverwalter erhebt gegen Amthor und andere ehemalige Vorstände von Augustus Intelligence den Vorwurf, über die Missstände im Unternehmen Kenntnis gehabt und ihre Aufsichtsfunktion verletzt zu haben. Das Marketing für das Unternehmen sei nicht immer faktisch korrekt gewesen, auch dies hätten die Direktoren kontrollieren müssen, so der Vorwurf weiter. Man habe den Investoren vorgegaukelt, dass ein Schlüsselinvestor rund 50 Millionen US-Dollar Startkapital fest zugesagt habe, wodurch andere Geldgeber zu Investitionen bewegt werden konnten. Tatsächlich habe der vermeintliche Schlüsselinvestor jedoch nie Kapital eingebracht, fasste der Insolvenzverwalter die mutmaßliche Betrugsmasche der Firma zusammen. Unter den Investoren, die so ihr Geld verloren, ist dem Bericht zufolge auch Ex-Minister Karl-Theodor zu Guttenberg.

Informationen der Süddeutschen Zeitung zufolge ließ Amthor über sein Abgeordnetenbüro mitteilen, sich nicht umfassend inhaltlich äußern zu wollen, die Klage sei ihm bislang nicht förmlich zugestellt worden. „Herr Amthor ist immer davon ausgegangen, dass Investitionszusagen Rechtsgültigkeit besaßen“, hieß es jedoch vonseiten seines Büros. Der Anwalt der Investoren, zu denen auch Guttenberg gehört, nahm Amthor indes in Schutz. Demnach gebe es an seiner „Integrität und pflichtgemäßem Verhalten“ keine Zweifel. Die Entscheidung über Inhalt und Fokus von Klagen liege nicht bei den Investoren, sondern beim Insolvenzverwalter in den USA, hieß es weiter.

Bereits 2020 wurde bekannt, dass der CDU-Politiker Philipp Amthor für seinen Aufsichtsratsposten bei Augustus Intelligence Aktien erhalten hatte und bei der Bundesregierung Lobbyarbeit für das Unternehmen leistete, von der er im Falle einer Kurssteigerung direkt profitierte. Dieser Interessenskonflikt wurde als unethisch kritisiert und die Staatsanwaltschaft Berlin erhob Strafanzeige wegen Bestechlichkeit und Annahme geldwerter Zuwendungen. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt, ebenso wie ein Prüfverfahren des Bundestages. Infolge des Amthor-Skandals gelten nun strengere Regeln für Abgeordnete, ihre Nebeneinkünfte offenzulegen.