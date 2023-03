Integrationsbeauftragte Alabali-Radovan ist Mutter geworden

Teilen

imago0200020681h.jpg © IMAGO/M. Popow

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, hat ein Kind bekommen.

Berlin - Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, ist zum ersten Mal Mutter geworden. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch erfuhr, brachte die 32-jährige Staatsministerin am Montag in Schwerin ein Mädchen zur Welt.

Mutter und Tochter seien gesund und wohlauf, teilte eine Sprecherin mit. Die Politikerin und ihr Ehemann, der Profiboxer Denis Radovan, seien «überglücklich». Alabali-Radovan, die auch Abgeordnete ist, will ihre Tätigkeit im Bundestag und als Staatsministerin im Kanzleramt direkt nach dem Ende des Mutterschutzes fortsetzen. (dpa)