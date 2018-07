Nach pikantem Bericht: Grünen-Fraktionschef prophezeit Aus für Söders Ministerin

Ich halte nichts von der Frau von Marcel Reiff - weder wissenschaftlich noch persönlich.

Aber die Frage stellt sich schon, ob dpa, BR der MM jetzt Außenstellen der GRÜNEN sind. Jeden Tag die grüne Meldung vom Tage. Die eigentlichen Ereignisse der letzten Tage (Messerattacke eines 25jährigen Eritraers gegen einen 11 Jährigen in Vilshofen, Sturm auf den Grenzzaun Marokko/Spanien unter Gewalt und Brandsatzeinsatz durch 600 Migranten, Messerattacke in Münster) kommen hingegen gar nicht mehr vor. So kann man natürlich auch Meinung machen.

Wobei ich immer mehr Leuten begegne, die gar keine Nachrichten und Medien mehr einschalten bzw. nutzen, weil sie sich eh selber informieren. So funktioniert natürlich ein ÖR und eine Presselandschaft am Ende gar nicht mehr.

Ach ja: Im Cicero steht eine andere Story: Der renommierte Finanzexperte Daniel Stelter hat eine verheerende Rechnung aufgemacht: Zuwanderung, Euro-Rettung, Energiewende und Investionsstau ruinierten das Land, schreibt er im „Cicero“. Die Kanzlerin hinterlasse den folgenden Generationen zusätzliche Belastungen von 3700 bis 4700 Milliarden Euro, allein 1500 Mrd. € durch ihre Mgrationspolitik.