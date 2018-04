Wegen internationaler Krisen: Französischer Außenminister sagt Reise ab

Aufgrund der ernsthaften internationalen Lage hat der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian eine Arbeitsreise auf dem Balkan abgesagt.

Paris - Vor dem Hintergrund der schweren Syrien-Krise hat der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian Arbeitsbesuche in Albanien und Slowenien abgesagt. Das bestätigte das französische Außenministerium am Freitag auf Anfrage in Paris. Ursprünglich waren diese Besuche am Freitag und Samstag geplant.

Das Außenamt ging nicht näher auf die Gründe ein und verwies nur in allgemeiner Form auf die internationale Lage. Staatspräsident Emmanuel Macron hatte am Donnerstag in einem TV-Interview gesagt, Frankreich habe den Beweis für den Einsatz von Chemiewaffen durch die syrische Regierung. Er ließ es dabei offen, wann über einen möglichen Militärschlag in Syrien entschieden werden könnte.

Lesen Sie auch: Proteste gegen Macron-Reform: Polizei greift ein

dpa