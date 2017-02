Schulz-Schwester “Nie hätten wir gedacht, dass einer von uns in diese Sphären kommt“

Würselen - Martin Schulz wuchs mit vier Geschwistern auf. Wie seine Kindheit und Jugend verliefen, verrät Schwester Doris Harst im Interview.

Nicht nur Martin Schulz ist eng mit seiner Heimatstadt Würselen verbunden - auch seine Geschwister leben zum Teil noch immer dort, wo sie als Kinder eines Polizisten und einer CDU-Kommunalpolitikerin aufgewachsen sind. tz-Reporter Klaus Rimpel traf Doris Harst (67), eines der fünf Schulz-Geschwister, im Würselener Ballettstudio ihrer Tochter Alexa.

Alle fünf Schulz-Geschwister, auch Sie, sind SPD-Mitglied. Dabei ist Ihre Mutter doch eine der Mitbegründerinnen der CDU in Würselen gewesen...

Doris Harst: Meine Mutter kommt vom sozialen Flügel der CDU, war ganz sicher keine stockkatholische Konservative. Schon mein Großvater war als Zentrumspolitiker im Rat der Stadt Würselen - unsere Familie war immer sehr politisch.

Gab’s dann Streit um Politik am Mittagstisch?

Harst: Bei uns wurde immer über Politik diskutiert - aber meine argumentationsstarke Mutter konnte da ihren fünf 68er-Kindern durchaus Paroli bieten. Wir Kinder waren uns immer einig - gegen die Mutter. Aber meine Eltern ließen Diskussionen zu, was unserer Streitkultur sehr gutgetan hat.

Was war da die Rolle von Martin Schulz?

Harst: Er ist ja der Jüngste und ist von uns Älteren sehr verwöhnt worden. Aber er war schon als Kleiner rhetorisch sehr begabt - und konnte da bei den Politikdiskussionen am Esstisch gut mithalten. Der sechs Jahre jüngere Martin und ich sind dann fast zeitgleich in die SPD eingetreten - und ich war im Rat der Stadt, als Martin Bürgermeister von Würselen wurde.

Gab es da dann auch mal Zoff mit Ihrem Bruder um Stadtrats-Entscheidungen?

Harst: Natürlich waren wir auch mal unterschiedlicher Meinung - aber wir sind es ja von klein auf gewöhnt, Kontroversen auszutragen. Das hat uns unsere Mutter eingetrichtert: Immer respektvoll miteinander umzugehen, auch eine andere Meinung zu respektieren. Der politische Mitbewerber war für uns nie der böse Feind - außer Rechtsaußen, das geht für mich und Martin gar nicht!

Wie prägte Würselen die politischen Überzeugungen Ihres Bruders?

Harst: Die Nähe zu Belgien und den Niederlanden macht die Menschen hier quasi automatisch zu überzeugten Europäern. Wir hatten früher immer drei Währungen im Geldbeutel - für uns war der Euro eine echte Erleichterung. Wir haben fast alle Verwandte in Belgien und Holland, das ist für uns kein Ausland. Es ist einfach wunderbar, dass wir zum Frühstück Croissants in Lüttich essen können - das ist alles so nah!

Ihr Bruder redet ja sehr offen über seine schwierige Phase, als er als junger Mann nach dem Abbruch der Schule dem Alkohol verfiel. Wie war es für Sie als Schwester, seinen Absturz mit ansehen zu müssen?

Harst: Ich ärgere mich darüber, dass jetzt immer darauf so herumgeritten wird. Da ist ein junger Mensch vom Weg abgekommen - Punkt! Martin war ja nicht dumm, hat damals gemerkt: Ich bin in einer Sackgasse - und hat dann mit der gleichen Konsequenz, mit der er alles durchzieht, auch den Entzug durchgezogen und seither keinen Tropfen mehr angerührt. Jetzt, da er als Kanzlerkandidat so im Mittelpunkt steht, kommen böse Mails nach dem Motto: „der Säufer“. Das tut schon weh, wenn Menschen, die ihn gar nicht kennen, so etwas schreiben. Martin hat einfach einen Bruch in seiner Biografie, wie es viele Menschen in ihrem Leben haben. Natürlich war die Zeit nicht einfach, vor allem für meine Eltern nicht. Wir haben damals alle zu ihm gestanden und ihm geholfen, so gut wir konnten.