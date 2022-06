Ukraine-News: Scholz nennt Waffenlieferungen „weitreichend, aber richtig“ – Panzerhaubitzen angekommen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Deutschlands Panzerhaubitzen sind in der Ukraine angekommen. Habeck wirft Putin einen „ökonomischen Angriff“ auf Deutschland und Europa vor. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt: Die von Deutschland zugesagten Panzerhaubitzen 2000 sind in der Ukraine eingetroffen.

Die von Deutschland zugesagten Panzerhaubitzen 2000 sind in der Ukraine eingetroffen. Unionsfraktionschef Friedrich Merz fordert Bundeskanzler Olaf Scholz dazu auf, beim kommenden EU-Gipfel den Beitrittskandidatenstatus der Ukraine durchzusetzen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wirft dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, Deutschland „ökonomisch“ anzugreifen.

wirft dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, Deutschland „ökonomisch“ anzugreifen. Dieser News-Ticker zu den deutschen Reaktionen auf den Russland-Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 21. Juni, 20.38 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Entscheidung für die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine als weitreichend, aber richtig bezeichnet. „Das ist jetzt notwendig“, sagte Scholz am Dienstagabend bei der traditionellen Spargelfahrt des Seeheimer Kreises der SPD-Fraktion. Dies sei einhellige Meinung in der SPD-Fraktion gewesen und werde von den Bürgerinnen und Bürgern unterstützt.

Knapp vier Monate nach Kriegsbeginn waren mit sieben Panzerhaubitzen 2000 die ersten schweren Waffen aus Deutschland in der Ukraine eingetroffen. Es handelt sich dabei um das modernste Artilleriegeschütz der Bundeswehr. Scholz sagte, Russland müsse den Krieg beenden und die Ukraine müsse in Freiheit bestehen. „Alles was wir machen, ist darauf gerichtet.“ Die Entscheidung, Waffen in ein solches Land zu liefern, sei weitreichend gewesen. „Trotzdem war es richtig, das jetzt und in dieser Lage zu entscheiden.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Energieversorgung: Habeck attestiert Putin „ökonomischen Angriff“ auf Deutschland

Update vom 21. Juni, 18.32 Uhr: Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die Drosselung der russischen Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream als „Angriff“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnet. Der Grünen-Politiker sprach am Dienstag beim Tag der Industrie von einer neuen Dimension. Die Reduktion der Gaslieferungen durch Nord Stream sei ein „ökonomischer Angriff auf uns“. Putin setze Energie als Waffe ein.

Er wolle damit in Europa und in Deutschland eine Debatte auslösen über Angst, etwa vor materiellen Verlusten, um am Ende eine Debatte auszulösen, ob man Putin in der Ukraine nicht gewähren lassen solle. Der Krieg gegen die Ukraine sei ein Angriff gegen die individuelle Freiheit, so Habeck.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) beim Tag der deutschen Industrie. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Ukraine-News: Merz fordert Durchsetzung des EU-Beitrittskandidatenstatus von Scholz

Update vom 21. Juni, 18.08 Uhr: Der Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat Kanzler Olaf Scholz aufgefordert, in seiner Regierungserklärung im Bundestag an diesem Mittwoch klare Botschaften zur notwendigen Reform der Europäischen Union zu senden. „Diese Europäische Union ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht aufnahmefähig für weitere Mitgliedsstaaten“, sagte der CDU-Vorsitzende am Dienstag vor einer Fraktionssitzung in Berlin.

Vor dem Hintergrund der Debatte über den Status eines EU-Beitrittskandidaten für die Ukraine führte er aber aus, dass die Union von Scholz erwarte, dass dieser den Kandidatenstatus für die Ukraine und Moldau beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel durchsetze.

Ukraine-News: Deutsche Panzerhaubitze 2000 in der Ukraine angekommen

Update vom 21. Juni, 15.03 Uhr: Die von Deutschland zugesagte Panzerhaubitze 2000 befindet sich nach ukrainischen Angaben nun im Besitz des dortigen Militärs. Sie sei „endlich Bestandteil des 155-Millimeter-Haubitzenarsenals der ukrainischen Artillerie“, schrieb der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow am Dienstag auf Twitter. Die Waffe werde nun von ukrainischen Artilleristen eingesetzt, um „Hitze auf das Schlachtfeld zu bringen“.

Er dankte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht „für alle Bemühungen“ zur Unterstützung der Ukraine. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die Geschütze in der Ukraine eingetroffen sind.

Deutschland hat mit der Panzerhaubitze 2000 erstmals ein schweres Waffensystem an die Ukraine geliefert. Lambrecht hatte Anfang Mai die Abgabe von sieben Stück aus Bundeswehr-Beständen angekündigt. Die Niederlande sollten fünf weitere Exemplare der auf einem Panzerfahrgestell montierten Haubitzen bereitstellen.

Am Dienstag (21. Juni) hat die deutsche Bundesregierung erstmals eine Liste aller Waffen, die bisher an die Ukraine geliefert wurden und noch geliefert werden sollen, auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

Eine Panzerhaubitze 2000 der Bundeswehr fährt auf einem Übungsplatz. Scholz hatte die Aufrüstung der Bundeswehr als Konsequenz aus dem russischen Angriff auf die Ukraine angekündigt. © Philipp Schulze/dpa

Wegen Ukraine-Krieg: SPD-Chef Klingbeil will, dass Deutschland militärisch stärker wird

Update vom 21. Juni, 12.10 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil hat angesichts des Ukraine-Kriegs eine Neuausrichtung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik gefordert. Deutschland müsse jahrzehntelange Zurückhaltung aufgeben und auch militärisch stark werden, sagte Klingbeil am Montag (20. Juni). Europa müsse im Wettstreit internationaler Beziehungen gleichzeitig „das attraktivste Zentrum der Welt“ werden. Deutschland müsse dabei „den Anspruch einer Führungsmacht haben.“

SPD-Chef Lars Klingbeil fordert eine Führungsrolle Deutschlands. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Zeitenwende werde Auswirkungen auf die Politik „der nächsten 20 Jahre haben“, sagte Klingbeil in einer Grundsatzrede bei einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung. Der Westen habe sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion „zu sicher gefühlt“, dass ein Staats- und Gesellschaftsmodell sich durchsetzen werde. Und „ein Krieg zwischen Staaten in Europa schien unvorstellbar.“

Dies habe der Ukraine-Krieg am 24. Februar geändert. Der Westen müsse sich nun fragen, „was wir nun in die Zukunft gerichtet besser machen können“. Für Deutschland sei dabei die Stärkung der Bundeswehr wichtig, sagte Klingbeil. Denn Friedenspolitik bedeute auch, „militärische Gewalt als ein legitimes Mittel der Politik zu sehen“, auch wenn sie „das äußerste Mittel“ bleiben müsse.

Klingbeil räumte dabei ein, dass Deutschland im Umgang mit seinen ost- und mitteleuropäischen Partnern „Fehler gemacht“ und die Signale aus Russland spätestens nach der Annexion der Krim 2014 nicht richtig gedeutet habe. „Wenn wir aus den baltischen Staaten oder Polen hören, dass sie Angst davor haben, dass sie die nächsten Ziele Russlands sein könnten, dann müssen wir das ernst nehmen.“

Ukraine-News: Lambrecht fordert europäische Verteidigungsfähigkeit auch ohne Nato

Update vom 21. Juni, 12.05 Uhr: Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat angesichts des Ukraine-Kriegs eine eigenständige europäische Verteidigungsfähigkeit notfalls auch ohne die Nato gefordert. Zwar habe Europa in der derzeitigen US-Regierung „einen sehr verlässlichen Partner“, sagte Lambrecht. Die Jahre unter dem früheren US-Präsidenten Donald Trump hätten aber gezeigt, dass sich dies auch ändern und „wie fragil“ das Militärbündnis werden könne.

Es könne „gefährlich“ sein, „sich alleine darauf zu verlassen, dass die Nato eben mit der großen Schutzmacht Amerika immer für uns einsteht“, sagte Lambrecht bei einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Europäer müssten deshalb auch „über die Nato hinausdenken“. „Wir müssen selber abschrecken können, wir müssen dazu in der Lage sein.“

Update vom 21. Juni, 11.22 Uhr: Angesichts des Ukraine-Kriegs hat der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt (CDU), mehr wirtschaftlichen und militärischen Druck auf Russland gefordert. Dagegen machten Gespräche mit Russlands Präsident Wladimir Putin derzeit keinen Sinn, sagte Hardt am Dienstag dem Sender NDR Info. Er stellte sich damit gegen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der solche Gespräche immer noch für sinnvoll hält.

Ziel müsse vielmehr sein, den Druck auf Putin so weit zu steigern, dass sich für Putin die Frage stelle, ob eine Fortführung des Ukraine-Kriegs nicht ein größeres Risiko für ihn berge als die Bereitschaft zu konkreten Verhandlungen, sagte Hardt weiter. „Das halte ich für die realistischste Perspektive mit Blick auf die Einhegung dieses Konflikts“, betonte der CDU-Politiker. Bislang rechne Putin noch damit, dass der Angriff auf die Ukraine erfolgreich sein werde und die Sanktionen gegen Russland durchbrochen oder abgeschwächt werden könnten.

Ukraine wartet weiter: Scholz‘ Panzer-Plan droht zu platzen - Slowakei lehnt Deal ab

Update vom 21. Juni, 9 Uhr: Deutsche Leopard-Panzer für die Slowakei, slowakische T-72-Kampfpanzer an die Ukraine: So sollte der Ringtausch aussehen, auf den sich die Bundesregierung bereits vor zwei Monaten geeinigt hat. Doch wie nun bekannt wird, gibt es abermals Probleme bei deutschen Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg.

Deutschland bietet offenbar zu wenig Panzer an, berichtet Business Insider. Deutschland habe 15 Leopard-2A4-Panzer für 30 T-72-Panzer vorgeschlagen. Die Slowakei findet das zu wenig und lehnte den Deal ab. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagte dazu gegenüber Business Insider: „Die Slowakei besitzt 30 T-72-Panzer. Daher können 15 Leopard-Kampfpanzer keine Lösung für uns sein, da wir 30 Kampfpanzer für ein Panzerbataillon benötigen.“

Der Sprecherin zufolge befindet man sich weiter in Verhandlungen, allerdings bleibt fraglich, ob und wann es eine Einigung gibt. Zuvor hatte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) erklärt, dass man bei dem Ringtausch mit Nato-Partnern, die ältere Waffen sowjetischer Bauart an die Ukraine abgeben und dafür von Deutschland Ersatz bekommen könnten, „auf einem sehr guten Weg“ sei.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne): Die Grünen überholen die SPD in den Umfragen. © IMAGO/Stefan Boness/Ipon

Update vom 20. Juni, 20.45 Uhr: Die ukrainischen Journalisten Mstyslav Chernov und Evgeniy Maloletka sind mit dem Freiheitspreis der Deutschen Welle (DW) ausgezeichnet worden. Sie nahmen den Preis „DW Freedom of Speech Award“ für ihre Berichterstattung über den Ukraine-Krieg am Montag in Bonn im Rahmen einer internationalen Medienkonferenz entgegen.

Den Freiheitspreis gibt es seit 2015. Damit werden Personen oder Initiativen für ihre herausragende Förderung von Menschenrechten und Meinungsfreiheit ausgezeichnet. AP-Journalist und Autor Chernov und der freischaffende Fotojournalist Maloletka stammen aus der Ostukraine.

News zum Ukraine-Krieg aus Deutschland: Putin strebt laut Scholz Auflösung von Nato und EU an

Update vom 20. Juni, 19.12 Uhr: „Putin hat offenbar Angst davor, dass der Funke der Demokratie auf Russland überspringen könnte“, schreibt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Ukraine-Krieg auf Twitter. Deshalb betreibe er seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von Nato und EU zum Ziel habe. Er wolle zurück zu einer Politik der Einflusszonen. „Aber das wird ihm nicht gelingen“, so Scholz weiter.

Update vom 20. Juni, 14.25 Uhr: In einem historischen Fall in München wurden nun erstmals die Immobilien eines Unterstützers von Putins Ukraine-Invasion beschlagnahmt. Dabei handelt es sich offenbar um einen Duma-Abgeordneten auf der Sanktionsliste.

News zum Ukraine-Krieg aus Deutschland: Söder will „realpolitische“ Herangehensweise

Update vom 20. Juni, 14.20 Uhr: Der Prozess des möglichen Beitritts der Ukraine zur Europäischen Union wird sich nach Auffassung des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs Markus Söder hinziehen. „Es wird ein langer Prozess sein“, sagte Söder nach einer Sitzung des Parteivorstandes in München. „Wir wollen alles im Blick haben“, so der CSU-Chef.

Es müssten alle Voraussetzungen erfüllt sein, damit ein solcher Beitritt möglich ist. Eine ganzheitliche Betrachtungsweise sei notwendig. „Ganzheitlich heißt, ob die Europäische Union derart im Moment in der Lage wäre, eine solche Aufnahme überhaupt zu machen - wir sind da in großen Teilen skeptisch, auch Manfred Weber, ob das jetzt gelingen kann“, betonte Söder. Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber ist Chef der Europäischen Volkspartei (EVP). „Deswegen: Nichts überstürzen, sondern das Ganze realpolitisch angehen“, empfahl Söder.

Deutschland-News zum Ukraine-Krieg: Debatte um die Ukraine in der EU - Baerbock will Perspektive schaffen

Erstmeldung vom 20. Juni: Berlin/München - Während der Ukraine-Konflikt mit aller Härte durch das Land wütet, wird auf der politischen Ebene eine EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine debattiert. Schon seit langem drückt Kiew den Wunsch aus, ein Teil der Europäischen Union zu werden. Zwar betrachteten einige Länder einen Beitritt der Ukraine in der EU anfangs kritisch, doch allmählich wendet sich nun das Blatt.

Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet.

Zuletzt sprach sich die EU-Kommission dafür aus, die Ukraine offiziell zum Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union zu ernennen. Auf dem EU-Gipfel am 23. bis 24. Juni könnte die entsprechende Entscheidung fallen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat nun wenige Tage vor diesem möglicherweise entscheidenden Gipfel für eine konkrete EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine geworben.

Ukraine-Krieg: Baerbock zur EU-Debatte - „Müssen historischen Moment nutzen“

„Es gilt jetzt, nicht nach Schema F zu verfahren, sondern diesen historischen Moment zu nutzen und der Ukraine mit Blick auf ihre Perspektive deutlich zu machen: Ihr gehört mitten in die Europäische Union“, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur zufolge am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg. Die Herausforderungen und Aufgaben für den Beitrittsprozess seien „wahnsinnig groß“, niemand wolle aber, dass man in ein paar Jahren zurückschaue und sage: „Wie konnten wir diese Weichenstellung nicht nutzen?“.

Ebenso unterstützte Baerbock den Vorschlag der EU-Kommission, auch Ukraines kleinen Nachbarn Moldau zum EU-Beitrittskandidaten zu ernennen. „Wir müssen sehen, in welcher Situation Moldau in diesen Zeiten steht“, sagte sie. Die Regierung tue nicht nur alles dafür, die europäischen Werte in ihrem eigenen Land zu leben, sondern unterstützte zudem auch die von Russland angegriffene Ukraine.

Ukraine-Krieg: Selenskyj wendet sich per Video an die Welt Fotostrecke ansehen

News zum Ukraine-Krieg aus Deutschland: Baerbock will Mehrheitsentscheidungen in der EU

Mit Blick auf eine mögliche EU-Erweiterung sprach sich Baerbock dafür aus, Entscheidungsverfahren in der Gemeinschaft anzupassen. „Es gilt jetzt nicht einfach nur, mehr Stühle in den europäischen Kreis zu stellen, sondern wir müssen gemeinsam die Europäische Union stärken“, so die Grünen-Politikerin. Das bedeute perspektivisch, dass man auch in der Außen- und Sicherheitspolitik zu Mehrheitsentscheidungen kommen müsse, damit man in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Stärke habe, die man brauche, um die europäischen Werte zu verteidigen. (bb mit dpa)