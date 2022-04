IOM: Bereits 7,1 Millionen Menschen in der Ukraine auf der Flucht

Flüchtlinge, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, überqueren den polnisch-ukrainischen Grenzübergang in Medyka © Sergei Grits / dpa

Laut der Organisation für Migration (IOM) ist die Zahl der Binnenvertriebenen in der Ukraine auf über 7,1 Millionen Menschen gestiegen.

Genf - Die UN-Organisation gab die jüngste Schätzung am Dienstag in Genf bekannt. Vor zwei Wochen hatte die IOM noch von rund 6,5 Millionen Menschen gesprochen.

«Menschen müssen wegen des Krieges noch immer ihre Häuser verlassen, und die Nachfrage an humanitärer Hilfe vor Ort steigt weiter stark an», sagte der portugiesische IOM-Generaldirektor António Vitorino. Laut Umfragen seiner Organisation war mehr als ein Drittel der vertriebenen Haushalte im vergangenen Monat ohne Einkommen. In mehr als der Hälfte dieser Haushalte lebten demnach Kinder und ältere Menschen. In 30 Prozent der Haushalte lebten chronisch kranke Patienten.

Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der russischen Invasion aus der Ukraine ins Ausland geflüchtet sind, betrug laut den jüngsten Daten des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) 4,2 Millionen.

Polen: Bis zu 800 000 Schüler aus der Ukraine

Polen hat seit Beginn des Kriegs in der Ukraine nach Schätzung des Bildungsministeriums zwischen 700 000 und 800 000 Kinder im schulpflichtigen Alter aus dem Nachbarland aufgenommen. Bislang seien 166 000 der Neuankömmlinge im polnischen Bildungssystem angemeldet worden, sagte Bildungsminister Przemyslaw Czarnek dem Portal Wpolsce. Viele Kinder von Geflüchteten würden aber weiterhin dem Fernunterricht an Schulen in ihrem Heimatland folgen. «Dort, wo es keine Kampfhandlungen gibt, und sogar dort, wo es sie gibt, geht der Unterricht weiter.» Das Bildungsministerium sei mit mehreren Unternehmen dabei, Tablets für die ukrainischen Kinder zu organisieren, damit sie an dem Fernunterricht teilnehmen könnten.

Czarnek sagte weiter, der beste Weg, um die ukrainischen Schüler in die polnische Schule zu integrieren, seien spezielle Vorbereitungsklassen, in denen sie Polnisch lernen könnten. Polen plane aber nicht, ukrainische Schulen einzurichten. «Wir haben dafür weder die Mittel noch das Personal noch die Möglichkeiten.» Wenn der ukrainische Staat in Polen Schulen für die Geflüchteten einrichten wolle, werde man ihm dabei helfen.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich rund 2,5 Millionen Menschen in Polen in Sicherheit gebracht. Es gibt keine offiziellen Angaben dazu, wie viele von ihnen im Land geblieben und wie viele weitergereist sind. (dpa)