Iran: Ausländische Islamisten sind für Anschlag auf Moschee verantwortlich

Teilen

Nach dem Angriff auf eine Moschee in Schiras hat der Iran nun ausländische Islamisten beschuldigt, 26 Personen wurden festgenommen © ZUMA Wire / IMAGO

Nachdem vor knapp zwei Wochen bei einem Anschlag auf eine Moschee in der iranischen Stadt Schiras mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen sind hat der Iran ausländische Islamisten als schuldig erklärt.

Teheran – Insgesamt seien 26 Verdächtige aus den beiden Nachbarländern Afghanistan und Aserbaidschan sowie aus Tadschikistan festgenommen worden, so der iranische Geheimdienst in Teheran am Montag. Der Anschlag sei von einem Aserbaidschaner geplant und von einem Tadschiken mit Hilfe afghanischer Islamisten ausgeführt worden, erklärte der Geheimdienst der Webseite des staatlichen Fernsehens zufolge.

Der mutmaßliche Attentäter war noch vor Ort von iranischen Sicherheitskräften angeschossen worden. Er erlag einige Tage später seinen Verletzungen. Bei dem Anschlag in der südiranischen Stadt Ende Oktober wurden mindestens 13 Menschen getötet und Dutzende verletzt.

Die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Attacke für sich. Der schiitische Iran machte jedoch auch Teilnehmer der anhaltenden Proteste gegen die islamische Führung mitverantwortlich. Die internen Unruhen hätten die nationale Sicherheit des Landes gefährdet, hieß es dazu aus Teheran. (dpa)