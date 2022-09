Iran: Neutralisation von US-Sanktionen durch Kooperation mit Russland

Neutralisation US-Sanktionen

Laut dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi soll ein Großteil der US-Sanktionen, die sich gegen den Iran richten, durch die Kooperation mit Russland neutralisiert werden.

Samarkand/Teheran - «Wir nehmen den Ausbau bilateraler Beziehungen ernst - unsere Beziehungen sind nicht gewöhnlich, sondern sie haben eine strategische Natur», sagte der Iraner Raisi am Donnerstag beim Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) im usbekischen Samarkand, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. «Die Kooperationen können in politischen, kommerziellen, wirtschaftlichen Bereichen sowie in der Luft- und Raumfahrt ausgebaut werden», sagte Raisi weiter.

Am Mittwoch wurde Irans Mitgliedschaft in der SCO beschlossen. Teheran hatte zuletzt um eine Aufnahme geworben. Nach Spannungen mit dem Westen und Streit über Irans Atomprogramm hat das Land seine Außenpolitik neu ausgerichtet. Um westliche Sanktionen zu neutralisieren, wirbt Teheran vor allem bei China und Russland um ökonomische und militärische Kooperation.

Der SCO gehören neben den führenden Mitgliedern China und Russland die Republiken Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan an. Seit 2017 sind auch Indien und Pakistan offizielle Mitglieder. (dpa)