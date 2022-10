Proteste im Iran: Friedensnobelpreisträgerin spricht von „Beginn einer Revolution“

Von: Bettina Menzel

Teilen

In Berlin haben am Samstag 80.000 Menschen für Solidarität mit der Protestbewegung im Iran demonstriert. (22. Oktober 2022). © IMAGO/Jochen Eckel

In Berlin haben am Samstag 80.000 Menschen für Solidarität mit der Protestbewegung im Iran demonstriert. Auch im Iran selbst gingen die Proteste weiter.

Update vom 23. Oktober, 12.15 Uhr: „Trotz der Äußerungen iranischer Beamter, es habe heute keine Proteste im Lande gegeben, zeigen Videos aus dem Iran etwas anderes“, schrieb der Journalist Omid Memarian in der Nacht zum Sonntag auf Twitter und teilte ein Video - offenbar von Protesten aus der Stadt Mahabad in einer kurdischen Region des Landes. Auch aus Teheran und anderen iranischen Städten wurden am Sonntag Videos in den sozialen Medien geteilt, die aktuelle Proteste zeigen sollen - trotz der massiven Drosselung des Internets vonseiten der Regierung.

Die Kundgebung in Berlin am Samstag bezeichnete Memarian als „eine der größten Kundgebungen, die Iraner jemals im Ausland abgehalten haben - wenn nicht sogar die größte.“

Erstmeldung vom 23. Oktober: Berlin/Teheran - Die Proteste im Iran gehen weiter. Indes gingen am Samstag weltweit Menschen in Solidarität mit der Bewegung im Iran auf die Straße. In Berlin fand die größte europäische Solidaritätsdemonstration statt. Rund 80.000 Menschen nahmen laut Polizeiangaben an der Großkundgebung teil. Auch in Washington und Tokio brachten Menschen am Samstag ihre Unterstützung für die Bewegung im Iran in Demonstrationen zum Ausdruck.

Proteste im Iran: Auf dem Weg zur Revolution?

Seit einem Monat gehen die Menschen im Iran auf die Straße - obwohl die Sicherheitskräfte mit Gewalt gegen die Demonstranten vorgehen. Menschenrechtsaktivisten sprechen bereits von mindestens 120 Toten seit Beginn der Proteste. Allein an einem Tag starben bis zu 96 Menschen beim „Blutigen Freitag“ in Sahedan. Aus Sicht der Iran-Expertin Natalie Amiri könnte sich die Protestbewegung im Iran zu einer Revolution entwickelt haben. „Viele sagen mir, es ist nicht mehr ein Protest, es ist eine Revolution“, sagte Amiri am Samstag in einem Video auf Instagram.

Die Menschen im Iran würden einen Wechsel des Regimes wollen. Im Unterschied zu vorherigen Protesten ginge nun ein Querschnitt der Bevölkerung auf die Straße. Auch die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi habe bereits vom „Beginn einer Revolution“ gesprochen, so die Iran-Expertin weiter. Die Proteste seien mit viel Hoffnung verbunden, aber auch mit Trauer angesichts der vielen Menschen, die auf den Straßen Irans sterben. „Der größte Wunsch von Iranerinnen und Iranern: Einmal zu zeigen, wie viele sie sind, die gegen das Regime sind, ohne erschossen zu werden“, schrieb Natalie Amiria dazu am Samstag auf Twitter.

Wann eine Revolution beginnt: Schwellenwerte von 3,5 Prozent Beteiligung

Die Iran-Expertin Natalie Amiri hatte sich im Gespräch mit Tilo Jung in der Sendung „Jung & Naiv“ am Dienstag bei Protestbewegungen auf den Schwellwert von 3,5 Prozent der Bevölkerung bezogen, bei dem man von einer Revolution spreche. Hintergrund ist offenbar die Studie „The Success of Nonviolent Civil Resistance“ (Der Erfolg des gewaltfreien zivilen Widerstandes) der Politikwissenschaftlerin Erica Chenoweth von der Harvard Universität. Die Forscherin hatte Proteste zwischen den Jahren 1900 und 2006 untersucht und dabei festgestellt, dass eine Mobilisierung von 3,5 Prozent der Bevölkerung in Gesellschaften in der Regel eine Veränderung herbeiführen konnte. Der Iran hat etwa 84 Millionen Einwohner. Der Schwellenwert einer Revolution läge damit bei rund drei Millionen Menschen, die allerdings unter Lebensgefahr auf die Straße gehen müssten.

Die Proteste im Iran wurden durch den Tod der Kurdin Mahsa Jina Amini ausgelöst. Die 22-Jährige war am 16. September in Polizeigewahrsam gestorben. Zuvor war sie von der Sittenpolizei wegen des Vorwurfs festgenommen worden, dass sie ihr Kopftuch nicht den Vorschriften entsprechend getragen habe.