Iran-Krise: Proteste haben erste Folgen für Regime – Gerüchte um „Obersten Führer“

Von: Bettina Menzel

Teilen

Eine Solidaritätsdemonstration zum Gedenken an Mahsa Amini auf dem Hauptplatz in der polnischen Hauptstadt Krakau. An vielen Orten der Welt, darunter auch am Samstag in Berlin, demonstrierten die Menschen gegen das Regime im Iran. © IMAGO/Beata Zawrzel / NurPhoto

Die Proteste im Iran gehen weiter, sind einem Bericht zufolge aber derzeit offenbar nicht in der Lage, das Regime zu stürzen. Gerüchte über den „Obersten Führer“ könnten indes einen Machtwechsel andeuten.

Teheran - Nach dem Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini in Polizeigewalt gehen die Proteste im Iran weiter. Am Freitag (30. Oktober) starben bei gewalttätigen Ausschreitungen im Südosten des Landes staatlichen Angaben zufolge mindestens 19 Menschen, 20 weitere wurden schwer verletzt. Die tatsächliche Zahl der Toten und Verletzten könnte höher liegen, die lokale Nachrichtenseite Haalvsh sprach von mindestens 36 Toten und 50 Verletzten. Indes wurden Gerüchte über Ali Chamenei, den „Obersten Führer“ im Iran laut. Steht ein Machtwechsel bevor?

Iran-News: Mindestens 19 Tote bei Protesten - darunter auch lokaler Geheimdienstchef

Laut Angaben der Nachrichtenagentur AFP war zunächst nicht klar, ob die Zusammenstöße im Südosten des Landes in Zusammenhang mit den Protesten standen, die durch den Tod von Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei entfacht worden waren. Denn in der an Pakistan und Afghanistan grenzenden iranischen Provinz Sistan-Baluchestan kommt es häufiger zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und bewaffneten Gruppen. Oft handelt es sich um Schmuggler, separatistische oder extremistische Gruppen.

In den sozialen Medien kursierten allerdings Berichte, dass der Vorfall im Zusammenhang mit den anhaltenden Protesten stehe. Die Behörden dementierten dies. Aktivisten behaupteten, die Sicherheitskräfte hätten aus einem Hubschrauber auf eine in der Maki-Moschee versammelte Menschenmenge geschossen, wie die New York Times berichtete.

Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) von Samstag griffen „Terror- und Separatistengruppen“ während des Freitagsgebets in Sahedan eine Polizeiwache an. Die IRGC verhafteten eigenen Angaben zufolge mehrere Menschen, die sie als „Terroristen“ beschrieben. Unter den 19 Toten war offenbar auch der lokale IRGC-Geheimdienstchef.

Bereits vor dem Tod der Menschen im Südosten des Landes waren nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) bislang mindestens 83 Personen bei den Protesten im Iran getötet worden. Der iranische Geheimdienst teilte am Freitag mit, dass sich unter den bislang Verhafteten im Land neun ausländische Staatsangehörige unter anderem aus Deutschland, Polen, Italien, Frankreich, Schweden und den Niederlanden befänden.

Iran-News: „Oberster Führer“ Chamenei womöglich krank oder arbeitsunfähig

Der Regierungschef des Iran, Ebrahim Raisi, hatte kurz nach Beginn der Proteste für einen Eklat gesorgt, als er ein Interview mit einer US-Journalistin in New York City absagte, da diese kein Kopftuch trug. Kurz darauf stimmte der Hardliner eher versöhnlichere Töne an. „Ich habe schon immer gesagt, dass wir unserer Toleranzschwelle bezüglich Kritik und auch Protesten erhöhen sollten“, sagte Raisi angesichts der Proteste im Iran am vergangenen Mittwoch. Auch die Umsetzung der Gesetze könne reformiert und revidiert werden, was dem Land sogar nützen würde, so der iranische Präsident weiter.

De facto ist Ajatollah Ali Chamenei der Machthaber im Iran. Der „Oberste Führer“ ist auf Lebenszeit ernannt, kontrolliert Parlament und Medien und gilt als politisches und religiöses Oberhaupt und Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Der 83-Jährige ist gesundheitlich offenbar angeschlagen, wie aus einem Bericht der Forscher der US-Denkfabrik Institute for the Study of War hervorgeht.

US-Forscher zu Protesten in Iran: „Können derzeit nicht das Regime stürzen“

Chamenei sei seit Beginn der landesweiten, regierungsfeindlichen Proteste, die am 16. September begannen, ungewöhnlich abwesend gewesen, hieß es vonseiten der ISW-Experten. Es gebe Gerüchte, wonach sich der Gesundheitszustand des „Obersten Führers“ verschlechtert haben solle, diese konnten zunächst nicht verifiziert werden. Allerdings gäbe es Anzeichen, dass Chamenei krank oder arbeitsunfähig sei, so der ISW-Bericht weiter. Demnach könnte eine Nachfolge unmittelbar bevorstehen. „Präsident Ebrahim Raisi - ein prominenter Anwärter auf die Nachfolge Chameneis - positioniert sich mit Unterstützung hoher Offiziere des Korps der Islamischen Revolutionsgarden als nächster ‚Oberster Führer‘“, so die Forscher.

Im Hinblick auf die aktuellen Proteste gehen die ISW-Experten davon aus, dass diese zwar die Fähigkeit des Regimes belasten würden, hart durchzugreifen. Die Aufstände seien aber bislang noch nicht existenziell. „Die Proteste scheinen [...] derzeit nicht in der Lage zu sein, das Regime zu stürzen“, so der Bericht.

Während der Proteste nehmen Frauen immer wieder die vorgeschriebenen Kopftücher ab, manchmal verbrennen sie die Tücher auch. Um die Aufstände im Land einzudämmen, schränkte der Iran den Internetzugang ein. Weltweit gehen Menschen auf die Straße, um ihre Solidarität zu bekunden. So auch am Samstag in Deutschland.