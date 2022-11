Baerbock nicht „Speerspitze des Widerstands“ im Iran: Röttgen fordert „Demut“ von Grünen – und harte Schritte

Von: Alexander Eser-Ruperti

Ist Annalena Baerbock zu zaghaft bei der Unterstützung der Iran-Proteste? Ja, sagt CDU-Experte Röttgen. Es passiere zu wenig. Die Grünen sehen das anders.

Berlin – Die Menschen im Iran strömen weiter für Wandel auf die Straßen, während das Regime seine Gewalt gegenüber der Bevölkerung eskaliert. Zuletzt hatte sich auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zu Wort gemeldet, weitere Sanktionen angekündigt und Unterstützung für die Menschen vor Ort zugesichert. Doch einer sieht die Chefdiplomatin kritisch: Norbert Röttgen. Baerbock müsse mehr tun, teilte der CDU-Außenexperte kreiszeitung.de von IPPEN.MEDIA mit und bekräftigte dabei seinen Unmut, den er vor wenigen Tagen auch im Bundestag geäußert hatte.

Geht es nach dem CDU-Außenexperten, passiert zu wenig. Grünen-Außenpolitikerin Agnieszka Brugger sieht Annalena Baerbock derweil an der „Speerspitze des Widerstands“ – Röttgen hält das für anmaßend. Er rät zu „einem angemessenen Maß an Demut und Bescheidenheit“.

Iran mit internationaler Unterstützung – aber zu wenig Hilfe aus Deutschland? Röttgen kritisiert Baerbock-Kurs

International gebe es deutlich mehr Unterstützung aus anderen Ländern als aus Deutschland, hatte Röttgen in der Bundestagsdebatte vom Mittwoch (9. November) erklärt. Er gab zu Protokoll: „Die richtige Antwort Deutschlands müsste sein, maximalen Druck auf das Regime, maximale Unterstützung für die Protestierenden“. Röttgen stellte fest: „Wir erleben das Gegenteil“. Den Antrag der Ampel hält er für zahnlos: „Deutschland macht in dieser Situation Mini-Sanktionen, Deutschland macht nur das, was das obligatorische Mindestmaß an Druck für das Regime ist“. Die Folge laut dem CDU-Außenexperten: „Dadurch fühlen sich die Protestierenden im Stich gelassen.“

Tatsächlich hatte sich Außenministerin Baerbock erst spät klar zu den Ereignissen im Iran geäußert. Kürzlich beteuerte sie dann: „Wir lassen nicht nach“ und stellte weitere Sanktionen in Aussicht, an denen man „mit Hochdruck“ arbeite. Auf EU-Ebene sollen unter anderem Sanktionen gegen zusätzliche Verantwortliche und Institutionen aus dem Sicherheitsbereich verabschiedet werden. Zudem soll der UN-Menschenrechtsrat in einer Sondersitzung zusammentreten. In Deutschland stehen noch weitere Schritte zur Debatte. Dort hatte die Linke in einem eigenen Antrag gefordert, Verfolgte aufzunehmen und Abschiebungen in den Iran zu stoppen. Die anderen Fraktionen – und damit auch Röttgens CDU und Baerbocks Grüne – lehnten das ab.

Iran-Proteste und die Rolle der Bundesregierung: CDU-Außenexperte Röttgen ruft Grüne zu mehr Demut auf

Grünen-Außenpolitikerin Agnieszka Brugger wollte die Röttgen-Kritik der Debatte so nicht stehen lassen. Sie zeigte sich „mehr als irritiert“ und fragte, „was glauben Sie eigentlich, warum der deutsche Botschafter im Iran dauernd einbestellt wird“ und warum von „außenpolitischer Einmischung“ gesprochen würde. Brugger weiter: „Hören Sie hier auf zu behaupten, dass diese Bundesregierung nichts tut, sondern es ist Annalena Baerbock, die hier an der Speerspitze des Widerstands steht“. Zuvor hatte sie auf Kritik aus dem Iran an der Außenministerin verwiesen und ausgeführt, was die Ampel hinsichtlich des Irans bereits umgesetzt hat und noch geplant habe.

Röttgen mahnte die Grünen mit Blick auf ihre Rolle für die anhaltenden Iran-Proteste zur Demut. Seine Antwort auf die Grünen-Außenpolitikerin: „Ich glaube, dass sowohl Sie als auch die Bundesaußenministerin übereinstimmen, dass keiner von uns sich anmaßen sollte, wir, die wir hier in Sicherheit stehen und debattieren in einem freien Parlament, dass wir an der Spitze irgendeines Widerstandes stehen. An der Spitze des Widerstandes stehen die Frauen und Männer im Iran die für ihren Freiheitskampf gefoltert und getötet werden.“ Röttgen fügte an: „Wir alle tun gut daran, mit einem angemessenen Maß an Demut und Bescheidenheit an dieser Debatte teilzunehmen“.

CDU-Außenexperte Röttgen mit scharfer Kritik: Deutschland und Europa tun bei Iran-Protesten „nicht genug“

Von kreiszeitung.de darauf angesprochen, wie er die Rolle Deutschlands und die Position Baerbocks in Bezug auf die Proteste im Iran bewertet, sagte Röttgen: „Im Iran ist eine revolutionäre Bewegung im Gange, die sich immer weiter ausdehnt. Die Menschen wollen Freiheit und das Regime, das sie unterdrückt, misshandelt und ermordet, loswerden. In dieser Situation, in der die Chance auf historische Veränderung im Iran und der gesamten Region besteht, tun Deutschland und Europa nicht genug.“

Zudem seien bislang lediglich „Mini-Sanktionen“ verhängt worden, „die das obligatorische Minimum sind. Die Bundesregierung nimmt falsche Rücksicht auf das Regime, um das Atomabkommen nicht zu gefährden. Dabei spielt das Regime hier schon lange nur noch auf Zeit“, übt Röttgen scharfe Kritik. Seiner Ansicht nach müsse sich Baerbock nun entscheiden, „ob sie dem Freiheitskampf der Menschen im Iran ihre volle Unterstützung gibt oder nicht. Immer nur zu prüfen und anzukündigen, reicht angesichts der dramatischen Eskalation vonseiten des Regimes bei weitem nicht“.

Schließlich seien die Revolutionsgarden noch immer nicht auf der Terrorliste der Europäischen Union (EU). „Das Außenministerium finanziert und kooperiert noch immer mit dem Think-Tank Carpo, dessen Vorsitzender Adnan Tabatabai als Regime-nah gilt. Und das Islamische Zentrum in Hamburg wurde auch noch immer nicht geschlossen“, fügt Röttgen gegenüber kreiszeitung.de an. Aufgrund dieser Politik würden sich „die Menschen im Iran und auch die Deutsch-Iraner hierzulande von der Bundesregierung im Stich gelassen“ fühlen.

Proteste im Iran: Röttgens eigene Partei steht Solidaritätserklärung in Sachsen-Anhalt im Weg

Im Kontext seiner aktuellen Äußerungen dürfte Norbert Röttgen folgende Nachrichten zu seiner eigenen Partei mit Stirnrunzeln zur Kenntnis nehmen: Im Landtag von Sachsen-Anhalt hatte die Politik in Form mehrerer Fraktionen laut MDR geplant, ihre Solidarität mit den Protesten im Iran zum Ausdruck zu bringen. Zustande kam das nicht, das Hindernis: die CDU-Fraktion. Sie stimmte dem Bericht zufolge gegen das Vorhaben und erklärte, man sei für weltpolitische Zeichen nicht zuständig. Außerdem seien andere Themen dringender und der Entwurf sei zu spät eingegangen. (aer)