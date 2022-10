Iranische Drohnen in russischen Händen: EU will weitere Sanktionen

Treibt Sanktionen gegen die Iran voran: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell © Martin Bertrand / dpa

Als Reaktion auf den Einsatz iranischer Drohnen durch die russische Armee in der Ukraine, will die EU neue Sanktionen gegen den Iran verhängen.

Brüssel - Bereits beim Treffen der EU-Außenminister Anfang der Woche habe es «ernste Besorgnis über die wachsende Zahl von Berichten über die Beteiligung iranischer Drohnen an den russischen Angriffen auf die Ukraine» gegeben, sagte eine Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Mittwoch in Brüssel. Nun, da man genügend Beweise dafür gesammelt habe, arbeiteten die Mitgliedstaaten an einer schnellen und entschlossenen Reaktion.

Bereits am Montag hatte die EU Sanktionen gegen die iranische Sittenpolizei und mehr als ein Dutzend weitere Personen und Organisationen verhängt. Diese Strafmaßnahmen stehen allerdings nicht in Zusammenhang mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine, sondern mit dem Tod der 22-jährigen Iranerin Mahsa Amini sowie der brutalen Unterdrückung von Protesten im Iran. (dpa)