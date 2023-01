Iranische Journalistin an Flughafen verhaftet

Der Iran hat in einer Verhaftungswelle gegen Medienschaffende eine Journalistin bei der Ausreise in Teheran festgesetzt. © IMAGO/Morteza Nikoubazl

Einer iranische Journalistin wurde die Ausreise aus dem Land verweigert.

Teheran - Nassim Sultan Beygi sei am Hauptstadtflughafen in Teheran festgenommen worden, berichteten die Zeitung «Shargh» sowie das Onlinemedium Emtedad am Donnerstag. Ihr Gepäck sei beschlagnahmt worden, hieß es weiter. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Seit Wochen sind iranische Medienschaffende angesichts der jüngsten Proteste von einer Verhaftungswelle betroffen.

Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) in New York wurden im Rahmen der jüngsten Proteste bereits mehr als 80 Medienschaffende verhaftet. Die Möglichkeiten der Berichterstattung im Land sind massiv eingeschränkt. Auf einer Rangliste der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) liegt der Iran auf einem der letzten Plätze.

Auslöser der landesweiten Proteste gegen den repressiven Kurs der Regierung und das islamische Herrschaftssystem war der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini im September. Sie starb in Polizeigewahrsam, nachdem sie wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden war. (dpa)