Irans Drohnen in der Ukraine: CDU will Sanktionen reaktivieren

Fordert Sanktionen gegen den Iran: CDU-Politiker Jürgen Hardt © IMAGO/Christoph Hardt

Weil Russland Angriffe auf die Ukraine mit iranischen Drohnen durchführt, hat der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt Sanktionen gegen das Land im Mittleren Osten gefordert.

Berlin - «Mit den von Russland eingesetzten iranischen Drohnenwerden schwerste Verbrechen gegen die ukrainische Bevölkerung begangen und die zivile Infrastruktur der Ukraine zerstört», sagte Hardt am Mittwoch in Berlin. Der Iran stelle sich demonstrativ an die Seite Russlands, weil er offensichtlich russische Soldaten auf der Krim ausbilde. «Teheran verabschiedet sich damit endgültig aus der Völkergemeinschaft. Das darf nicht ohne Konsequenzen bleiben.»

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag fordere die Bundesregierung auf, aufgehobene Sanktionen gegen den Iran wieder einzusetzen sowie neue Sanktionen gegen das Land zu verhängen. Außerdem müsse Deutschland weitere Waffen in die Ukraine liefern, damit diese sich gegen die iranischen Drohnenangriffe wehren könne.

Die russische Armee hat in den vergangenen Tagen verstärkt Drohnen iranischer Bauart auf die Energieversorgung der Ukraine, aber auch auf Städte abgeschossen. Der Iran hat Waffenlieferungen an Russland jedoch dementiert. Einem Bericht der «New York Times» zufolge schickte das Land Ausbilder auf die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim, um Russen in der Bedienung iranischer Drohnen zu schulen.

Sanktionen auch wegen Unterdrückung im Land – Iran reagiert

Der Iran will als Reaktion auf europäische Sanktionen mehr als ein Dutzend Personen und Einrichtungen auf eine «schwarze Terrorliste» setzen. Dies sagte Außenminister Hussein Amirabdollahian am Mittwoch in Teheran, wie staatliche Medien berichteten.

Die EU hatte am Montag Sanktionen gegen die iranische Sittenpolizei und mehr als ein Dutzend weitere Personen und Organisationen verhängt. Mit den Strafmaßnahmen reagierte die EU auf die gewaltsame Unterdrückung von Protesten im Land. Betroffen waren unter anderem auch Irans Informationsminister Issa Sarepur, die Basidsch-Milizen, sowie das Cyber-Abwehrkommando derIslamischen Revolutionsgarden.

Auslöser der systemkritischen Massenproteste war der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie die Zwangsvorschriften für das Tragen eines Kopftuchs nicht eingehalten haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamischen Herrschaftssystem. (dpa)