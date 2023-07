Extremismus-Vorwürfe: Putin-Kritiker Girkin in Moskau verhaftet

Von: Lukas Rogalla

Teilen

Schon 2014 kämpfte er gegen die Ukraine. Zuletzt zog er immer wieder über Putin her. Nun soll der russische Ultranationalist Igor Girkin festgenommen worden sein.

Moskau – Der Ex-Geheimdienstoffizier und Ultranationalist Igor Girkin, auch bekannt unter dem Pseudonym Igor Strelkow, ist offenbar in Moskau festgenommen worden. Ihm werde Extremismus vorgeworfen, teilte seine Ehefrau Miroslawa Reginskaja am Freitag auf Girkins Telegram-Kanal mit. Beamte des Ermittlungskomitees hätten ihn abgeführt. Über seinen Aufenthaltsort sei ihr nichts bekannt.

2014 leitete Girkin den Aufstand der vom Kreml gelenkten Separatisten im ukrainischen Donbass. Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl wegen seiner Beteiligung am Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 im Jahr 2014 über dem Donbass vor.

Der russische Ultranationalist Igor Girkin ist offenbar in Moskau festgenommen worden. (Archivfoto) © ANP/HANDOUT POLICE UTRECHT/Imago

Girkin für den Krieg – doch gegen Putin

Girkin gilt zwar als klarer Befürworter des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, er kritisierte aber zunehmend scharf die Kriegsführung Russlands. So warf er der militärischen Führung in Russland Inkompetenz und Korruption vor. Er forderte außerdem ein noch härteres und rücksichtsloseres Vorgehen in der Ukraine. Nachdem er vor allem Generalstabschef Waleri Gerassimow und Verteidigungsminister Sergei Schoigu kritisiert hatte, richteten sich seine Vorwürfe zuletzt auch zunehmend gegen Präsident Wladimir Putin, dem er Untätigkeit vorwarf. Auch einen weiteren Putschversuch gegen Putin erwartet Girkin.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Laut dem russischen Internetportal RBK wurde bei Girkin zudem eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Die Festnahme sei demnach auf die Klage eines früheren Söldners der Privatarmee Wagner hin erfolgt. Wagner kämpfte im Ukraine-Krieg lange an der Seite regulärer Moskauer Truppen. Girkin trug seit Monaten einen scharfen Konflikt mit dem Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, aus. Nach der von Prigoschin geleiteten kurzzeitigen Revolte gegen die Militärführung warf er diesem Hochverrat vor.

Zwar hatte auch Präsident Wladimir Putin am Tag des Aufstands und dem Marsch von Wagner-Truppen in Richtung Moskau von „Verrat“ gesprochen, später sicherte er aber den Beteiligten nach Verhandlungen und dem von Prigoschin angekündigten Rückzug Straffreiheit zu. Zuletzt wurde zudem bekannt, dass Putin Prigoschin und 35 hochrangige Offiziere der Wagner-Truppe noch nach dem Aufstand im Kreml empfangen hat. Viele Söldner sind inzwischen in Belarus, dessen Machthaber Alexander Lukaschenko sich während der Revolte als Vermittler eingeschaltet hatte. Girkin hatte dies als Fahnenflucht kritisiert. (lrg/dpa)