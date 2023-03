Pakistan: 4 Tote Polizisten nach Anschlag durch Taliban

Tote Polizisten nach Taliban Angriff in Pakistan © IMAGO/Hussain Ali

In der pakistanischen Hauptstadt sind vier Polizisten durch einen Taliban-Angriff ums Leben gekommen.

Islamabad - Sechs weitere wurden verletzt, wie die Polizei vor Ort am Donnerstag mitteilte. Nach Angaben des Polizeibeamten Mohamed Ishfaq stürmten Taliban-Kämpfer in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa in der Nacht zum Donnerstag erst einen Polizei-Checkpoint mit Waffengewalt in der Nähe der Hauptstadt Islamabad und attackierten anschließend ein Fahrzeug der Sicherheitsbehörden mit einer am Straßenrand platzierten Bombe. Die pakistanischen Taliban reklamierten den Anschlag für sich.

Erst wenige Tage zuvor hatten die militanten Islamisten ebenfalls in Khyber Pakhtunkhwa einen hochrangigen Beamten des pakistanischen Geheimdienstes getötet. Insgesamt hat sich die Sicherheitslage in dem südasiatischen Land verschärft. Nachdem die pakistanischen Taliban (TTP), die unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung in Afghanistan sind, Ende vergangenen Jahres einen Friedensvertrag mit der Regierung in Islamabad für beendet erklärt haben, kam es bereits zu mehreren Anschlägen durch die militanten Islamisten.

Die Provinz Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan an der afghanischen Grenze gilt dabei als Hochburg der pakistanischen Taliban. Im Januar dieses Jahres töteten sie bei einem Anschlag in der Provinzhauptstadt Peshawar mindestens 84 Menschen, die meisten davon Polizisten. (dpa)