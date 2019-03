EU erkennt Golanhöhen nicht als israelisches Staatsgebiet an

Jetzt so zu tun, als ob das gelobte, und unterstütze Land auch nur in irgendeiner Weise die Entscheidung einer EU interssiert, was soll damit ausgesagt werden? Israel ist, aus militärischen Gründen, auf den Golanhöhen präsent. So wie die Siedler in besetzten Gebieten. Völkerrecht? Interessiert in dieser Region niemanden. Nur die schlauen Verhandler, Welche nichts zu verhandeln haben. Denn Israel hat schon entschieden. Ohne zu fragen