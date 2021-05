Hamas-Angriffe auf Israel: Tel Aviv löst erneut Raketenalarm aus - Hochhaus in Gaza zerstört

Dritte Welle

von Franziska Konrad

Der Konflikt im Gazastreifen und in Jerusalem eskaliert immer mehr: In der Nacht zum Mittwoch wird die Küstenmetropolen Tel Aviv so heftig mit Raketen beschossen wie nie zuvor.

Die Raketen-Angriffe der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel gehen in die nächste Runde.

In Gaza hat die israelische Luftwaffe ein weiteres von Militanten genutztes Hochhaus vernichtet.

Auf beiden Seiten gibt es bereits Tote zu beklagen.

Update vom 12. Mai, 19.03 Uhr: Es ist kein Ende in Sicht: Am Mittwochabend wurde im Großraum Tel Aviv erneut Raketenalarm ausgelöst. Heulende Warnsirenen waren am Abend zu hören, die dritte Angriffswelle seit Dienstagabend. In der Nacht zum Mittwoch wurde die Küstenmetropole so heftig mit Raketen beschossen wie nie zuvor.

Gaza-Konflikt: Israelische Kampfflugzeuge zerstören von Militanten genutztes Hochhaus

Israelische Kampfflugzeuge haben ein weiteres von Militanten genutztes Hochhaus in Gaza zerstört. In dem 14-stöckigen Gebäude hatten sowohl die islamistische Hamas als auch der militante Islamische Dschihad Büros. In dem Haus gab es allerdings auch Cafés und Geschäfte.



Zuvor hatte die Luftwaffe bereits das Haus eines ranghohen Mitglieds der islamistischen Hamas zerstört. Das Gebäude diente demnach als Waffenlager. Insgesamt zerstörte das Militär seit Dienstag bislang drei Hochhäuser.

Erstmeldung vom 12. Mai:

München/Jerusalem/Tel Aviv - Die Küstenmetropole Tel Aviv kommt nicht zur Ruhe. Dienstagabend wurde in der Großstadt Raketenalarm ausgelöst - und die Bewohner sind Angriffen der palästinensischen Terrororganisation Hamas ausgesetzt.

Einen Großteil der Geschosse kann das israelische Raketenabwehrsystem „Iron Dome“ bereits in der Luft abfangen. Auf Videos im Internet ist dieses Vorgehen genau zu sehen. Am dunklen Nachthimmel gleichen die zahlreichen Raketen harmlos aussehenden orangenen Punkten. Mitten im Flug, scheinen sie plötzlich gegen eine unsichtbare Wand zu prallen, bevor sie noch einmal leuchtend aufglühen - und anschließend im Nichts verschwinden.

Gewalt in Jerusalem: Raketen der Hamas auf Israel - 480 Raketen innerhalb eines Tages

Noch vor dem Angriff der Hamas hatte die israelische Armee ein Gebäude mit Büros von Mitgliedern des Hamas-Politbüros und Sprechern der islamistischen Palästinenserorganisation im Gaza-Streifen beschossen. Die Anwohner des Gebäudes wurden vor dem Angriff von den israelischen Streitkräften gewarnt und angehalten, das Haus zu verlassen, wie Augenzeugen am Dienstagabend berichteten.

In den letzten Tagen hat sich der israelisch-palästinensische Konflikt innerhalb kurzer Zeit dramatisch zugespitzt: Binnen 24 Stunden wurden - nach Angaben der israelischen Armee - von militanten Palästinensern etwa 480 Raketen in Richtung Israel abgeschossen. Israels Luftwaffe hingegen hat Ziel im abgeschotteten Küstengebiet ins Visier genommen. Auf beiden Seiten hat es bereits erste Tote gegeben.

