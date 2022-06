Israels Regierung strebt Neuwahlen an - Parlament soll aufgelöst werden

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Israels Ministerpräsident Naftali Bennett strebt Neuwahlen an (Archivfot) © Abir Sultan/EPA POOL via AP/dpa

Israels Acht-Parteien-Regierung plant die Auflösung des Parlaments. Bereits Ende Oktober könnten Neuwahlen stattfinden.

Tel Aviv - Die Regierungskoalition in Israel will das Parlament auflösen und damit Neuwahlen einleiten. Ministerpräsident Naftali Bennett und Außenminister Jair Lapid teilten am Montag mit, kommende Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf in die Knesset einzubringen. Alle „Versuche zur Stabilisierung der Koalition“ seien „ausgeschöpft“ worden, hieß es weiter. Sollte der Gesetzentwurf angenommen werden, werde Lapid Chef der Interimsregierung. Die Wahlen könnten Medien zufolge Ende Oktober stattfinden.

Regierungskrise in Israel: Ex-Premierminister Netanjahu fordert Bennetts Rücktritt

Bennett und Lapid hatten sich im Juni 2021 auf die historische Bildung einer Koalition geeinigt, der Parteien aus allen politischen Lagern angehörten. Zuvor war zwölf Jahre lang Langzeit-Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an der Macht. Bennett und Lapid beschlossen damals ein Rotationsprinzip, dem zufolge die beiden sich an der Regierungsspitze abwechseln wollten.

Zuletzt hatten im April Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern die Koalition vor eine Zerreißprobe gestellt. Nach Zusammenstößen rund um den Tempelberg in Jerusalem hatte die arabische Raam-Partei mit einem Rückzug aus der Koalition gedroht, sollte die Regierung ihr hartes Vorgehen gegen palästinensische Demonstranten fortsetzen.

Angela Merkel: Die wichtigsten Momente ihrer Karriere Fotostrecke ansehen

Im April hatte die Viel-Parteien-Koalition ihre hauchdünne Mehrheit von 61 von 120 Sitzen verloren, weil eine Abgeordnete das Bündnis verlassen hatte. Die Opposition um Ex-Premierminister Benjamin Netanjahu fordert Bennetts Rücktritt.