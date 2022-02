Israel kritisiert Russland: «ernsthafte Verletzung der internationalen Ordnung»

Teilen

Israels Außenminister Jair Lapid © Andrew Harnik/dpa

Israel hat im Ukraine-Konflikt erstmals klar Russland kritisiert und den Angriff auf das Nachbarland verurteilt.

Tel Aviv - Israel hat im Ukraine-Konflikt erstmals klar Russland kritisiert und den Angriff auf das Nachbarland verurteilt. «Der russische Angriff auf die Ukraine ist eine ernsthafte Verletzung der internationalen Ordnung, Israel verurteilt den Angriff», schrieb Außenminister Jair Lapid am Donnerstag auf Twitter.

Israel sei bereit, humanitäre Hilfe in der Ukraine zu leisten. «Israel ist ein Land, das Kriege erlebt hat, und Krieg ist nicht der Weg, um Konflikte zu lösen.» Es bestehe immer noch die Möglichkeit, unter Vermittlung der Weltmächte an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Lapid verwies auf die guten Beziehungen Israels zu beiden Ländern. Es lebten Zehntausende Israelis in beiden Ländern und Hunderttausende Juden. «Deren Sicherheit und Schutz aufrechtzuerhalten, steht an erster Stelle unserer Prioritäten.»

Die Ukraine gehörte in den vergangenen Jahren stets zu den Ländern, aus denen die meisten Zuwanderer nach Israel kamen - teilweise mehr als 7000 Menschen pro Jahr. In der Ukraine leben nach Angaben der Jewish Agency aktuell rund 43 000 Juden. Die Zahl derjenigen, die aufgrund jüdischer Verwandter nach Israel einwandern könnten, liegt bei rund 200 000. Nach Angaben des Außenministeriums leben grundsätzlich rund 15 000 Israelis in der Ukraine. Wie das Radio berichtete, haben vergangene Woche bereits rund 2500 Israelis das Land verlassen. (dpa)