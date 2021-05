Hamas-Angriffe: Abfangsystem bleibt stabil - Israel beschließt Ausweitung des Militäreinsatzes

Dritte Welle

Der Konflikt im Gazastreifen und in Jerusalem eskaliert immer mehr: In der Nacht zum Mittwoch wird die Küstenmetropolen Tel Aviv so heftig mit Raketen beschossen wie nie zuvor.

Die Raketen-Angriffe der palästinensischen Terrororganisation Hamas* auf Israel gehen in die nächste Runde.

In Gaza hat die israelische Luftwaffe ein weiteres von Militanten genutztes Hochhaus vernichtet.

Militante Palästinenser haben nach Angaben des israelischen Militärs bislang insgesamt mehr als 1600 Raketen auf Israel abgefeuert (siehe Update vom 13. Mai, 7.48 Uhr).

Update vom 13. Mai, 7.48 Uhr: Militante Palästinenser im Gazastreifen haben nach Angaben des israelischen Militärs bislang insgesamt mehr als 1600 Raketen auf Israel abgefeuert. Circa 400 davon seien noch in dem Küstengebiet niedergegangen, wie Sprecher Jonathan Conricus am Donnerstagmorgen sagte. Die Erfolgsquote des Abfangsystems Eisenkuppel („Iron Dome“) betrage weiterhin im Schnitt rund 90 Prozent.



Dem Sprecher zufolge starben seit Beginn des Beschusses aus dem Gazastreifen am Montagabend bislang sieben Menschen in Israel, sechs Zivilisten und ein Soldat. Conricus sagte weiter, das israelische Militär habe bislang rund 600 Ziele in dem Gazastreifen beschossen, darunter Stätten zur Produktion von Raketen und Lagerräume. Angegriffen worden sei zuletzt auch ein Tunnel, der Kämpfern unter anderem als Versteck gedient habe. Dieser sei unter einer Schule in besiedeltem Gebiet gegraben worden.



Zur Größe des Raketenarsenals der militanten Palästinenser äußerte sich der Sprecher nicht konkret. Sie hätten einen sehr großen Bestand gehabt. Noch immer verfügten sie über eine beträchtliche Menge.



Israel macht die im Gazastreifen herrschende, islamistische Hamas für jegliche Angriffe aus dem Gazastreifen verantwortlich. Die Palästinensergruppe wird von Israel und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Hamas-Angriffe auf Israel: Tel Aviv löst erneut Raketenalarm aus - Israel beschließt Ausweitung des Militäreinsatzes

Update vom 12. Mai, 21.53 Uhr: Israels Sicherheitskabinett hat nach Medienberichten eine Ausweitung des Militäreinsatzes gegen die im Gazastreifen herrschende islamistischen Hamas beschlossen. Die Armee solle von sofort an gezielt „Symbole der Hamas-Herrschaft“ in dem Palästinensergebiet angreifen, berichtete der Sender Kanal 12 am Mittwochabend. Es sei bereits die Zerstörung des Finanzministeriums im Herzen der Stadt Gaza angekündigt worden. Dies solle der Hamas die finanzielle Kontrolle im Gazastreifen erschweren.

Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen waren nach Angaben des von der Hamas geführten Innenministeriums schon alle Polizeigebäude in dem Küstengebiet zerstört worden. Die Hamas wird von Israel und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Zusammenstöße zwischen Juden und Arabern in israelischen Städten

Update vom 12. Mai, 21.27 Uhr: Israel kommt nicht zur Ruhe. Zwischen jüdischen und arabischen Israelis ist es am Mittwoch in mehreren israelischen Städten zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Trotz Ausgangssperre flammten die Unruhen in der Stadt Lod in der Nähe von Tel Aviv erneut auf. Nach Medienberichten wurde in der Stadt ein Polizeifahrzeug in Brand gesetzt. In Akko im Norden des Landes wurde nach Angaben des israelischen Fernsehens ein jüdischer Einwohner von arabischen Demonstranten lebensgefährlich verletzt.

In Bat Jam südlich von Tel Aviv attackierten ultrarechte Juden nach Medienberichten arabische Geschäfte. Ein arabischer Einwohner wurde nach Fernsehberichten von einer jüdischen Menge brutal mit Knüppeln angegriffen. In Haifa bewarfen jüdische Demonstranten nach Angaben der „Times of Israel“ einen arabischen Autofahrer mit Steinen. Er habe daraufhin einen der Angreifer angefahren und verletzt. Auch in Tiberias wurde nach Polizeiangaben ein arabischer Fahrer von jüdischen Demonstranten mit Steinen angegriffen und verletzt.

Die Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern war zuletzt auch auf arabische Ortschaften im israelischen Kernland übergeschwappt. Das israelische Fernsehen berichtete, Regierungschef Benjamin Netanjahu wolle Soldaten in die Städte entsenden, um die Ruhe wiederherzustellen. Verteidigungsminister Benny Gantz habe dies jedoch abgelehnt.



Am Dienstag hatten arabische Einwohner von Lod eine Synagoge sowie Dutzende Autos in Brand gesetzt und Schaufenster eingeworfen. Bürgermeister Jair Revivo sprach von einem „Bürgerkrieg“.

Die arabische Minderheit in Israel macht rund 20 Prozent der Bevölkerung von mehr als neun Millionen Menschen aus. Sie spricht häufig von Diskriminierung. Rechte Politiker stellen Araber in Israel oft als Feinde des jüdischen Staates dar. Städte wie Haifa und Akko galten aber bisher als gute Beispiele für ein friedliches Zusammenleben.

Hamas-Angriffe auf Israel: Tel Aviv löst erneut Raketenalarm aus - Hochhaus in Gaza zerstört

Update vom 12. Mai, 19.03 Uhr: Es ist kein Ende in Sicht: Am Mittwochabend wurde im Großraum Tel Aviv erneut Raketenalarm ausgelöst. Heulende Warnsirenen waren am Abend zu hören, die dritte Angriffswelle seit Dienstagabend. In der Nacht zum Mittwoch wurde die Küstenmetropole so heftig mit Raketen beschossen wie nie zuvor.

Gaza-Konflikt: Israelische Kampfflugzeuge zerstören von Militanten genutztes Hochhaus

Israelische Kampfflugzeuge haben ein weiteres von Militanten genutztes Hochhaus in Gaza zerstört. In dem 14-stöckigen Gebäude hatten sowohl die islamistische Hamas als auch der militante Islamische Dschihad Büros. In dem Haus gab es allerdings auch Cafés und Geschäfte.



Zuvor hatte die Luftwaffe bereits das Haus eines ranghohen Mitglieds der islamistischen Hamas zerstört. Das Gebäude diente demnach als Waffenlager. Insgesamt zerstörte das Militär seit Dienstag bislang drei Hochhäuser.

Erstmeldung vom 12. Mai:

München/Jerusalem/Tel Aviv - Die Küstenmetropole Tel Aviv kommt nicht zur Ruhe. Dienstagabend wurde in der Großstadt Raketenalarm ausgelöst - und die Bewohner sind Angriffen der palästinensischen Terrororganisation Hamas ausgesetzt.

Einen Großteil der Geschosse kann das israelische Raketenabwehrsystem „Iron Dome“ bereits in der Luft abfangen. Auf Videos im Internet ist dieses Vorgehen genau zu sehen. Am dunklen Nachthimmel gleichen die zahlreichen Raketen harmlos aussehenden orangenen Punkten. Mitten im Flug, scheinen sie plötzlich gegen eine unsichtbare Wand zu prallen, bevor sie noch einmal leuchtend aufglühen - und anschließend im Nichts verschwinden.

Gewalt in Jerusalem: Raketen der Hamas auf Israel - 480 Raketen innerhalb eines Tages

Noch vor dem Angriff der Hamas hatte die israelische Armee ein Gebäude mit Büros von Mitgliedern des Hamas-Politbüros und Sprechern der islamistischen Palästinenserorganisation im Gaza-Streifen beschossen. Die Anwohner des Gebäudes wurden vor dem Angriff von den israelischen Streitkräften gewarnt und angehalten, das Haus zu verlassen, wie Augenzeugen am Dienstagabend berichteten.

In den letzten Tagen hat sich der israelisch-palästinensische Konflikt innerhalb kurzer Zeit dramatisch zugespitzt: Binnen 24 Stunden wurden - nach Angaben der israelischen Armee - von militanten Palästinensern etwa 480 Raketen in Richtung Israel abgeschossen. Israels Luftwaffe hingegen hat Ziel im abgeschotteten Küstengebiet ins Visier genommen. Auf beiden Seiten hat es bereits erste Tote gegeben.

