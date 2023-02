Israel: Rakete aus dem Gazastreifen abgefangen

Die Sicherheitslage im Land hat sich verschlechtert. © IMAGO/Saeed Qaq

Eigenen Angaben zufolge hat das Militär in Israel wieder eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefangen.

Israel/Gaza - In der Stadt Sderot an der Grenze zum Gazastreifen seien Alarmsirenen aktiviert worden, teilte die Armee am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Medienberichten zufolge berichteten Augenzeugen von einer lauten Explosion.

Die Sicherheitslage in Israel und den palästinensischen Gebieten hatte sich in der vergangen Woche dramatisch verschärft. Nach einer tödlichen Razzia der israelischen Armee in Dschenin im Westjordanland feuerten militante Palästinenser bereits in der Nacht zum Freitag mindestens sieben Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel ab. Israelische Kampfflugzeuge zerstörten danach in der Küstenenklave unter anderem eine unterirdische Raketen-Produktionsstätte.

Am Freitagabend verübte dann in Ost-Jerusalem ein Palästinenser ein Attentat mit sieben Toten. Es war der schwerste Anschlag in Israel seit 15 Jahren. (dpa)