Israelische Angriffe in Syrien: Soldat getötet und weitere verletzt

Teilen

Der israelische Angriff sei eine Reaktion auf die syrische Luftabwehrrakete im israelischen Luftraum, nach Angaben der israelischen Armee © David Cohen / dpa

Bei israelischen Angriffen in Syrien sind nach syrischen Angaben mindestens ein Soldat getötet und fünf weitere verletzt worden.

Tel Aviv/Beirut - Bei israelischen Angriffen in Syrien sind nach syrischen Angaben mindestens ein Soldat getötet und fünf weitere verletzt worden. Die syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete am Mittwoch, es seien Ziele nahe der Hauptstadt Damaskus beschossen worden.

Nach Angaben der israelischen Armee handelte es sich um eine Reaktion auf das Abfeuern einer syrischen Luftabwehrrakete, die im israelischen Luftraum explodiert sei. Es seien unter anderem syrische Luftabwehrbatterien beschossen worden, die Raketen auf israelische Flugzeuge abgefeuert hätten.

Den syrischen Angaben zufolge hatte Israels Luftwaffe zunächst Ziele nahe Damaskus beschossen. Daraufhin sei die Luftabwehr eingesetzt worden.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, zunächst hätten israelische Kampfjets in der Nacht zum Mittwoch von libanesischem Luftraum aus Raketen abgefeuert. Danach seien Boden-Luft-Raketen von den israelisch besetzten Golanhöhen aus geschossen worden. Die israelische Armee habe ein Gebiet angegriffen, in dem es Lagerhäuser und Militäranlagen iranischer Milizen gebe. Es sei der dritte Angriff Israels in Syrien in diesem Jahr.

Israels Militär greift immer wieder Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland an. Damit will Israel verhindern, dass vom Iran unterstützte Milizen ihren Einfluss ausbauen - insbesondere nahe seiner Nordgrenze. Der Iran ist eng mit dem syrischen Regierungschef Baschar al-Assad verbündet. Proiranische Milizen kämpfen in Syrien an der Seite der Regierungstruppen. Israel gilt seit der islamischen Revolution vor 42 Jahren als Irans Erzfeind. (dpa)