Israelische Luftangriffe: Betrieb an Flughafen von Aleppo ausgesetzt

Aleppo (Symbolbild). © Imago

Syrischen Angaben zufolge ist nach israelischen Luftangriffen der Betrieb am Flughafen von Aleppo eingestellt worden.

Aleppo in Syrien - Israel habe am frühen Morgen vom Mittelmeer aus westlich der Küstenstadt Latakia einen Luftangriff auf den Flughafen von Aleppo ausgeführt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Montag unter Berufung auf eine Militärquelle. Ein Sprecher der israelischen Armee sagte der Nachrichtenagentur AFP am Montag, „wir kommentieren keine Berichte in ausländischen Medien“.

Der syrische Transportminister Suleiman Chalil sagte, die Schäden beträfen das einzige funktionierende Rollfeld. Am Montag sollte demnach mit den Reparaturarbeiten begonnen werden, „um den Flughafen so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen“. Flüge würden auf die Flughäfen von Damaskus und Latakia umgeleitet.



Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, die Angriffe hätten auch auf Waffendepots auf dem nahe gelegenen Militärflughafen Nairab gezielt.



Israelische Angriffe haben wiederholt zur Aussetzung des Betriebs an den Flughäfen Aleppo und Damaskus geführt, die beide von der Regierung kontrolliert werden.



Seit Beginn des Krieges in Syrien im Jahr 2011 hat Israel hunderte Luftangriffe auf syrischem Gebiet ausgeführt, meist waren pro-iranische Milizen und Hisbollah-Kämpfer oder Positionen der syrischen Armee das Ziel. Israel nimmt zu den Angriffen nur selten Stellung, betont jedoch regelmäßig, es werde nicht akzeptieren, dass der Iran seinen Einfluss bis an die Grenze Israels ausdehne. mhe/ck