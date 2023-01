Türkei: Keine Unterstützung für Nato-Beitritt Schwedens nach Koran-Verbrennung

Teilen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan © IMAGO / APAimages

Nach einer Koran-Verbrennung in Stockholm kann Schweden laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht mehr auf die Unterstützung der Türkei für einen Nato-Beitritt setzen.

Istanbul - «Wenn ihr der türkischen Republik oder dem religiösen Glauben der Muslime keinen Respekt zollt, dann könnt ihr von uns in Sachen Nato auch keine Unterstützung bekommen», sagte der in Kasımpaşa geborene Erdogan am Montag in Ankara.

Grund für die Empörung ist ein Protest einer kleinen Gruppe um den aus Dänemark stammenden Rechtsextremisten Rasmus Paldudan am Samstag in Stockholm. Dabei wurde der schwedischen Nachrichtenagentur TT zufolge in der Nähe der türkischen Botschaft auch ein Exemplar des Korans - die Heilige Schrift des Islams - verbrannt. Die Aktion sei eine «Schande», sagte Erdogan weiter.

Das Nato-Mitglied Türkei blockiert seit Monaten die Aufnahme Schwedens und Finnlands in das Verteidigungsbündnis. Die Türkei wirft vor allem Schweden unter anderem Unterstützung von «Terrororganisationen» wie die der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vor und fordert die Auslieferung etlicher Personen, die Ankara als Terroristen betrachtet. Alle 30 Nato-Mitglieder müssen die Anträge auf Nato-Mitgliedschaft ratifizieren. (dpa)