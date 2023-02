Nach Erdbeben: Ägyptens Außenminister besucht die Türkei

Teilen

Schukri zeigt Solidarität gegenüber den Opfern des tragischen Erdbebens © Artyom Geodakyan / IMAGO

Nachdem seit Jahren Eiszeit zwischen der Türkei und Ägypten herrschte, hat der ägyptische Außenminister die vom schweren Erdbeben getroffene Region der Türkei besucht.

Istanbul - Der türkische Außenmister Mevlüt Cavusoglu dankte seinem ägyptischen Kollegen Samih Schukri am Montag ausdrücklich für die Solidarität angesichts des verheerenden Erdbebens in der Südosttürkei. «Freundschaft und Brüderlichkeit erkennt man in schwierigen Zeiten. Der ägyptische Staat und das ägyptische Volk hat in diesen schwierigen Zeiten einmal mehr gezeigt, dass es der Bruder der Türkei und des türkischen Volkes ist», sagte Cavusoglu auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im südtürkischen Adana. Schukri hatte zuvor Syrien besucht, das ebenfalls von dem schweren Erdbeben getroffen ist.

Die Beziehungen zwischen Kairo und Ankara lagen jahrelang auf Eis - beide Seiten hatten sich zuletzt aber wieder etwas angenähert.

Der politische Streit war 2013 eskaliert, nachdem die türkische Regierung die Absetzung des damaligen islamistischen ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi durch die Armee wiederholt als illegitimen «Militärputsch» bezeichnet hatte. Botschafter beider Länder wurden 2013 abgezogen. (dpa)