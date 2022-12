Nato-Beitritt Schwedens: Türkei sieht Verhandlungen am Anfang

Türkeis Außenminister Mevlüt Cavusoglu © IMAGO/VIRGINIE LEFOUR

Die Verhandlung über eine Zustimmung der Türkei zum schwedischen Nato-Beitritt stehen noch ganz am Anfang.

Istanbul - Es gebe eine Vereinbarung die umgesetzt werden müsse. «Wir sind noch nicht bei der Hälfte angelangt, wir stehen erst am Anfang», sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Donnerstag in Ankara bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem schwedischen Kollegen Tobias Billström.

Schweden und auch das benachbarte Finnland hatten im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Mai Anträge auf eine Mitgliedschaft in der Nato gestellt. Nato-Mitglied Türkei blockiert den Beitritt der beiden nordischen Länder jedoch. Um den Streit beizulegen, hatte Schweden im Juni in einer Vereinbarung unter anderem einen verstärkten Kampf gegen Terrorismus zugesagt. Der in Malmö geborene Billström sagte: «Schweden hält seine Versprechen. Wir nehmen die Vereinbarung ernst.» Er verwies zudem auf getroffene und noch anstehende Gesetzesänderungen in Bezug auf Terrorismus.

Die Türkei fordert zudem die Auslieferung von Dutzenden Menschen - einer davon ist der Journalist Bülent Kenes, der im schwedischen Exil lebt. Der Oberste Gerichtshof von Schweden hatte der Auslieferung am Montag jedoch einen Riegel vorgeschoben. Der aus Alanya stammende Cavusoglu sagte nun, die Gespräche mit Schweden seien konstruktiv. «Aber die Entscheidung gegen die Ausweisung von Kenes hat diese Atmosphäre leider schwer vergiftet.» Billström verwies auf die Unabhängigkeit schwedischer Gerichte. (dpa)