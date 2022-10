Russlands neue Ukraine-Strategie: US-Experten nennen Putins Ziele – und zweifeln am Erfolg

Von: Bettina Menzel

Teilen

Russland feuert mit Raketen und Drohnen vermehrt auf ukrainische Energieinfrastruktur - und verfolgt damit aus Sicht von US-Kriegsexperten ein bestimmtes Ziel. Der News-Ticker.

Russisches Kampfflugzeug stürzt in Wohngebiet: Offenbar nach Trainingsflug über sibirischer Stadt Irkutsk

stürzt in Wohngebiet: Offenbar nach Trainingsflug über sibirischer Stadt Irkutsk 1,5 Millionen Ukrainer ohne Strom: Russische Streitkräfte greifen gezielt ukrainische Energieinfrastruktur an.

ohne Strom: Russische Streitkräfte greifen gezielt ukrainische Energieinfrastruktur an. Wladimir Putins Kriegsstrategie laut US-Experten: Angriffe sollen ukrainische Ressourcen binden.

laut US-Experten: Angriffe sollen ukrainische Ressourcen binden. Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 23. Oktober, 22.05 Uhr: Die Ukraine berichtet auch an diesem Sonntag von russischen Angriffen: Der Generalstab Kiew zählte nach eigenen Angaben 25 Luftschläge und 30 Attacken mit Mehrfachraketenwerfen. Zudem seien Vorstöße auf sieben Siedlungen zurückgeschlagen worden, unter anderem in der Nähe von Bachmut, schreibt das ukrainische Medium Kyiv Independent unter Berufung auf offizielle Angaben. Unabhängig verifizieren ließen sich diese Daten nicht.

Das Büro des ukrainischen Generalstaatsanwaltes veröffentlichte demnach zudem Zahlen zu getöteten und verletzten Kindern im Ukraine-Krieg. Die Rede war von 430 Todesfällen und mehr als 820 Verletzungen. Allein 419 dieser Fälle seien im Oblast Donezk verzeichnet worden. Auch diese Daten sind nicht von unabhängiger Seite bestätigt.

Russisches Kampfflugzeug stürzt in Wohngebiet der sibirischen Großstadt Irkutsk

Update vom 23. Oktober, 15.15 Uhr: Die russische Armee hat nach eigenen Angaben ein ukrainisches Treibstofflager in der Zentralukraine zerstört. Ein Depot, „das mehr als 100.000 Tonnen Flugzeugbenzin für die ukrainischen Luftstreitkräfte beherbergte, wurde nahe des Ortes Smila in der Region Tscherkassy zerstört“, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Demnach wurden überdies mehrere Munitionslager sowie ein Benzin-Reservoir für ukrainische Militärfahrzeuge beschädigt.

Ein Soldat steht Wache, während Feuerwehrleute an dem Ort arbeiten, an dem eine Drohne auf Gebäude geschossen hat. (Archiv) © Efrem Lukatsky/dpa

Zwei Piloten sind unterdessen beim Absturz eines russischen Kampfflugzeugs in einem Wohngebiet der sibirischen Großstadt Irkutsk gestorben. „Das Flugzeug vom Typ Su-30 ist während eines Testflugs abgestürzt“, teilte der Zivilschutz am Sonntag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. Die Maschine ist zwar in einem Wohngebiet zerschellt, nach ersten Behördenangaben gab es aber keine weiteren Opfer am Boden.

Russlands Verteidigungsminister Schoigu unterstellt Kiew Einsatz radioaktiver Bombe zu planen

Update vom 23. Oktober, 13.48 Uhr: Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat in einem Telefonat mit seinem französischen Amtskollegen behauptet, Kiew plane zur Diskreditierung Moskaus die Zündung einer radioaktiven Bombe. Schoigu habe „seine Besorgnis über mögliche Provokationen der Ukraine mit Hilfe einer „schmutzigen Bombe“ übermittelt“, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Als „schmutzige Bombe“ werden konventionelle Sprengsätze bezeichnet, die auch radioaktives Material verstreuen. Die Ukraine, die nach dem Zerfall der Sowjetunion ihre Atomwaffen abgegeben hat, unterstellt ihrerseits Russland, den Abwurf einer solchen Bombe zu planen.

Bei Brand in russischer Munitionsfabrik sterben mindestens drei Menschen

Update vom 23. Oktober, 11.19 Uhr: Bei einem Brand in einer Munitionsfabrik in der russischen Millionenstadt Perm am Ural sind Angaben regionaler Medien zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das Portal 59.ru am Sonntag unter Berufung auf die Notrufzentrale in Perm mit. Zudem gebe es Verletzte im Krankenhaus. Der Brand selbst soll sich am Samstagabend ereignet haben. Das Ausmaß war unklar.

Es ist nicht der erste tödliche Zwischenfall in der staatlichen Munitionsfabrik seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Am 1. Mai waren bei einer Explosion drei Mitarbeiterinnen ums Leben gekommen. Ein Strafverfahren wegen Missachtung der Sicherheitsvorschriften läuft. Im Zuge der russischen Teilmobilmachung hatte Präsident Wladimir Putin im September auch die Rüstungsindustrie zu einer Steigerung der Produktion aufgefordert. In der Fabrik werden unter anderem Geschosse für die Raketenwerfer „Grad“ und „Smertsch“, aber auch Treibladungen für Luft-Luft-Raketen hergestellt.

Im Ukraine-Krieg bereitet Russland laut britischem Geheimdienst Verteidigung besetzter Gebiete vor

Update vom 23. Oktober, 10.52 Uhr: Nach Einschätzung britischer Geheimdienste bereitet Russland mit großem Aufwand die Verteidigung seiner besetzten Gebiete in der Ukraine vor. Dies solle mutmaßlich rapide ukrainische Gegenoffensiven abwehren, hieß es am Sonntag im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums auf Twitter.

Der Chef der Söldnereinheit „Wagner“, Jewgeni Prigoschin, habe Mitte Oktober online angekündigt, mit seinen Teams eine abgesicherte „Wagner-Linie“ aufzubauen, um die besetzte Region Luhansk zu verteidigen. Den Angaben Prigoschins zufolge sei es wahrscheinlich, dass auch der Fluss Siwerskyj Donez in diese Verteidigungszone integriert werden solle, hieß es von den Briten. Auf veröffentlichten Bildern sei ein Abschnitt mit neu errichteten Panzerabwehrsystemen und Gräben südöstlich der Stadt Kreminna in der Region Luhansk zu sehen.

Ukraine-Krieg: Russische Angriffe auf Energieinfrastruktur soll Kampfeswillen der Ukraine schwächen

Erstmeldung: Kiew - Die russischen Truppen greifen im Ukraine-Krieg zuletzt vermehrt Energieanlagen und Umspannwerke an. Kiew warnt vor einer humanitären Katastrophe, am Samstag waren nach ukrainischen Regierungsangaben 1,5 Millionen Menschen ohne Strom.

Allein am Samstag feuerten Moskaus Truppen 40 Raketen sowie 16 iranische Shahed-136-Kamikaze-Drohnen auf ukrainische Infrastruktur, wie aus Angaben des ukrainischen Generalstabs hervorgeht. 20 Raketen und 11 Kampfdrohnen habe man abgeschossen, hieß es aus Kiew. Diese massiven Angriffe der russischen Streitkräfte auf Energieanlagen dienen aus Sicht der US-Kriegsexperten des Institut for the Study of War (ISW) vermutlich als Versuch, den Kampfeswillen der Ukraine zu schwächen. Außerdem wolle man „die ukrainische Regierung zwingen, zusätzliche Ressourcen für den Schutz der Zivilbevölkerung und der Energieinfrastruktur einzusetzen, anstatt diese Ressourcen für die Gegenoffensiven der Ukraine im Osten und Süden zu verwenden“, analysierten die ISW-Experten in ihrem aktuellen Bericht vom Samstag.

Die ukrainische Kampfbereitschaft würden diese Angriffe kaum untergraben, glauben die ISW-Kriegsexperten, würden mit den sinkenden Temperaturen aber zunehmend eine wirtschaftliche und humanitäre Herausforderung für die Ukraine darstellen. „Die Stromausfälle in Verbindung mit dem kalten Winterwetter und den beschädigten zivilen Gebäuden werden das Leiden der ukrainischen Zivilbevölkerung in diesem Winter wahrscheinlich noch vergrößern“, so der Bericht. Russland wolle der Ukraine „einen kalten Winter bescheren, in dem viele Menschen buchstäblich erfrieren könnten“, sagte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal zur Kriegstaktik Moskaus. Sonntag, der 23. Oktober ist der 242. Tag seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine.