Italien: Außenminister Di Maio hält Mehrheitsbildung für schwierig

Italiens Außenminister stellt sich eine Mehrheitsbildung sehr schwierig vor © IMAGO

Italiens Außenminister Luigi Di Maio sieht nach dem Rücktrittsangebot von Regierungschef Mario Draghi Probleme, eine neue Mehrheit zustandezubekommen.

Rom/Berlin - «In diesem Moment halte ich das für schwierig», sagte der ehemalige Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung am Freitag in Rom. Die Parteien hätten es jetzt in der Hand und sollten Reife zeigen, vor allem die «Fünf Sterne». Di Maio hat seine alte Partei inzwischen im Streit verlassen.

Draghi hatte am Donnerstagabend seinen Rücktritt angeboten, nachdem ihm die Abgeordneten der «Fünf Sterne» im Senat das Vertrauen verweigert hatten. Staatschef Sergio Mattarella lehnte das Gesuch des 74-Jährigen, der eine Vielparteienregierung führt, jedoch ab. Nun sucht der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) nach einer neuen Mehrheit. Am Mittwoch nächster Woche soll Draghi sich im Parlament zur Lage erklären.

Di Maio zufolge geht es nun insbesondere darum, Maßnahmen gegen die gestiegenen Sprit- und Energiekosten zu finden und die Wirtschaftskrise zu überstehen. «Ich denke allerdings, dass es Verantwortliche gibt, die das nicht verstanden haben», sagte der Außenminister mit Blick auf seine ehemalige Partei.

Steinmeier reist nicht nach Italien

Die Regierungskrise in Rom hat auch Folgen für die Reisepläne von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er wollte sich eigentlich am Dienstag und Mittwoch kommender Woche mit seinem italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella an dessen Ferienort am Lage Maggiore treffen. Die Reise fällt nach Angaben des Bundespräsidialamts aber aus, weil Mattarella in Rom bleiben muss. Dort suchen die Parteien nach einem Ausweg aus der Regierungskrise. Dabei spielt auch der Staatschef eine wichtige Rolle.

Regierungschef Mario Draghi hatte am Donnerstag seinen Rücktritt angeboten, nachdem ihm die Abgeordneten der Fünf-Sterne-Bewegung im Senat das Vertrauen verweigert hatten. Mattarella lehnte das Gesuch des 74-Jährigen jedoch ab. Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) führt eine Vielparteienregierung und sucht nun nach einer neuen Mehrheit. Am Mittwoch nächster Woche soll er sich im Parlament zur Lage erklären.

Die Bundesregierung wollte sich am Freitag nicht zur Regierungskrise in Italien und ihren möglichen Folgen für die Stabilität der Europäischen Union äußern. Innenpolitische Vorgänge in anderen Ländern würden generell nicht kommentiert, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner in der Bundespressekonferenz. Er wies aber darauf hin, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein «gutes und enges Verhältnis» zu Draghi habe. (dpa)